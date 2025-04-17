Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Сотрудники МВД задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, а также его бывшего первого заместителя Алексея Дедова, сообщили российские информационные агентства в среду, 16 апреля. Против Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Смирнов был задержан в Москве 15 апреля, Дедов - в тот же день в Курске. По словам источников, задержание связано с делом о хищении средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области. Мещанский районный суд Москвы отправил Смирнова на два месяца в СИЗО, сообщила пресс-служба московских судов.

Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 года, после того как предыдущий губернатор Роман Старовойт перешел на работу в федеральное правительство и возглавил министерство транспорта. При Старовойте, который руководил областью с 2018 года, Смирнов был его первым заместителем и председателем областного правительства.

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