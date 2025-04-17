Задержан экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов

Смирнов возглавлял Курскую область, когда туда прорвалась украинская армия. Экс-губернатор задержан по делу о хищении бюджетных средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области.
Сотрудники МВД задержали бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова, а также его бывшего первого заместителя Алексея Дедова, сообщили российские информационные агентства в среду, 16 апреля. Против Смирнова и Дедова возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
Смирнов был задержан в Москве 15 апреля, Дедов - в тот же день в Курске. По словам источников, задержание связано с делом о хищении средств, выделенных на возведение оборонительных сооружений в Курской области. Мещанский районный суд Москвы отправил Смирнова на два месяца в СИЗО, сообщила пресс-служба московских судов.
Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 года, после того как предыдущий губернатор Роман Старовойт перешел на работу в федеральное правительство и возглавил министерство транспорта. При Старовойте, который руководил областью с 2018 года, Смирнов был его первым заместителем и председателем областного правительства.
Вторжение ВСУ в Курскую область
В августе 2024 года, когда Курской областью руководил Смирнов, в регион вторгся крупный контингент вооруженных сил Украины (ВСУ). В сентябре Смирнова был избран губернатором (он набрал 65,28% голосов), но уже в декабре он подал в отставку и сообщил о переходе на другую работу. И. о. главы Курской области был назначен экс-глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обосновал это необходимостью кризисного управления в регионе.
В январе в отставку подал Алексей Дедов, который был первым замом Смирнова. Хинштейн сообщал о переходе Дедова на другую работу. В декабре по делу, связанному со строительством оборонительных сооружений, был задержан глава корпорации развития Курской области Владимир Лукин. Его заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями. Дедов проходил по этому делу как свидетель.
По версии следствия, Лукин и его подчиненные присвоили более 3,2 млрд рублей, заключая фиктивные контракты с фирмами, которые должны были вести строительство. Эти компании создали "видимость выполнения работ" по строительству защитных сооружений и организовали ложную схему расходов через фирмы-однодневки, отметили в надзорном ведомстве. В марте с бывшего руководства Корпорации развития Курской области взыскали в общей сложности 4,1 млрд рублей.
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