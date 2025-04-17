Верховная рада продлила военное положение еще на три месяца. Значит ли это, что скорого мира и выборов в Украине не ждут?

Правда, Железняк тоже оговаривается, что президент и Рада могут в любой момент отменить военное положение.

Заместитель комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Егор Чернев (он представляет партию «Слуга народа») также отметил, что «продолжение на 90 дней не означает, что это будет 90 дней».

«Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то абсолютно понятно, что Верховная рада может своими голосами поддержать приостановку военного положения в любое время в течение этих 90 дней», — сказал Чернев (цитата по сообщению телекомпании «1+1»).

Позиция Гончаренко

Депутат Алексей Гончаренко, который голосовал против продления, объясняет свое решение тем, что сначала нужно принять закон о предельных сроках военной службы.

Гончаренко говорит, что установление таких сроков во время войны позволило бы отпустить с фронта бойцов, которые воюют уже четвёртый год, и помогло бы привлечь новобранцев, которые, по его мысли, охотнее шли бы в армию, точно зная, сколько им предстоит служить.

«И не рассказывайте мне про патриотизм. Патриотизм — это сохранение государства. И как раз четкие сроки службы — это и есть сохранение государства», — заявил Гончаренко.

Сопредседательница его фракции Ирина Геращенко к этому добавила, что власть, по ее мнению, «начинает злоупотреблять» военным положением и укрепляет при его помощи свою диктатуру.

Позицию Гончаренко осудили руководство президентской партии «Слуга народа» и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он сказал перед голосованием, что по его результатам можно будет увидеть «финальные результаты путинского кастинга в Раде».

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия также раскритиковал тех, кто выступает против продления военного положения.