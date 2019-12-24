Все фигуранты "московского дела": кто они и что с ними происходит?

Протесты начались в июле во время предвыборной кампании в Мосгордуму, когда стало ясно, что власти не допустят до участия в выборах оппозиционных кандидатов.

До середины августа массовые акции проходили каждую неделю. 27 июля тысячи людей вышли на Тверскую улицу. После митинга его участников начали арестовывать по уголовным статьям о беспорядках и сопротивлении полиции. СМИ окрестили этот процесс "московским делом".

В СИЗО и на скамье подсудимых оказались самые разные люди: от опытных активистов до случайных прохожих и Владислава Синицы, который получил пять лет тюрьмы за один пост в "Твиттере".

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Текст: Наталия Зотова, Оксана Чиж, Георгий Неяскин, Дарья Напеева. Разработка: Ольга Космылина, Феликс Стивенсон, Александр Иванов, Стивен Коннор. Дизайн: Деби Лойзу, Олеся Волкова.

Фотографии: Оксана Чиж (Би-би-си), Наталия Зотова (Би-би-си), Влад Докшин ("Новая газета"), страница в "Фейсбуке" Дмитрия Васильева, страница во"ВКонтакте" Эдуарда Малышевского, Андрей Васильев (ТАСС), Дмитрий Серебряков (ТАСС), Максим Григорьев (ТАСС)