За год в Риге принудительно снесли 16 развалин

В свою очередь приведены в порядок в Риге были 185 зданий.

Для сравнения, в 2016 году в городе в принудительном порядке были снесены 19 развалин, в 2017 году - 16, а в 2018 - 32.

В свою очередь приведены в порядок в 2016 году были 156 зданий, в 2017 году - 205, а в 2018 - 207.

Всего в Риге насчитывается 699 деградирующих среду объектов. 231 - это развалины категории А, 398 - развалины категории В и 70 - деградирующие среду постройки категории С.

В категорию А входят постройки с высоким риском угрозы общественной безопасности и деградирующие характер городской среды, в категорию В - постройки с потенциальной угрозой общественной безопасности и деградирующие характер городской среды, а в категорию С - деградирующие городскую среду постройки, не угрожающие безопасности окружающих.