Чт, 26.12.2019
Моя же основная цель, которую я поставила для себя, для Вани - максимально сделать все, чтобы он мог жить максимально самостоятельно. Наталья, мама Вани, у которого детский церебральный паралич

На границе Латвии с Россией установят банкомат

Банкомат. Иллюстративное фото.

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Valsts nekustamie īpašumi объявило конкурс на право аренды земли для установки банкомата на пункте пограничного контроля (ППК) в Терехово, сообщается на сайте VNĪ. 

Планируется сдать в аренду 0,4 кв.м., арендная плата будет высчитываться из расчета 200 евро за квадратный метр. 

Также на ППК в Терехово планируется сдать в аренду 7,9 кв. м. земли для оказания услуг растаможивания. Арендная плата составит 60 евро за кв. м. в месяц. 

Договоры можно будет заключить на срок до 3 лет. Также арендатор будет платить за фактически потребленное электричество. Ему нужно будет за свои средства установить счетчики электричества, а также платить налог на недвижимость и страховку. 

Потенциальные арендаторы могут подавать заявки до 20 января 2020 года. 

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