На границе Латвии с Россией установят банкомат

Также на ППК в Терехово планируется сдать в аренду 7,9 кв. м. земли для оказания услуг растаможивания. Арендная плата составит 60 евро за кв. м. в месяц.

Договоры можно будет заключить на срок до 3 лет. Также арендатор будет платить за фактически потребленное электричество. Ему нужно будет за свои средства установить счетчики электричества, а также платить налог на недвижимость и страховку.