На границе Латвии с Россией установят банкомат

Valsts nekustamie īpašumi объявило конкурс на право аренды земли для установки банкомата на пункте пограничного контроля (ППК) в Терехово, сообщается на сайте VNĪ.
Планируется сдать в аренду 0,4 кв.м., арендная плата будет высчитываться из расчета 200 евро за квадратный метр.
Также на ППК в Терехово планируется сдать в аренду 7,9 кв. м. земли для оказания услуг растаможивания. Арендная плата составит 60 евро за кв. м. в месяц.
Договоры можно будет заключить на срок до 3 лет. Также арендатор будет платить за фактически потребленное электричество. Ему нужно будет за свои средства установить счетчики электричества, а также платить налог на недвижимость и страховку.
Потенциальные арендаторы могут подавать заявки до 20 января 2020 года.