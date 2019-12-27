Убийственные тела года: зашкаливающее секси, "идеальна в 60" и эпатаж 18+

Рождество и Новый год такие светлые и добрые праздники, что в их преддверии хочется вспомнить что-то, что вызвало у нас положительные эмоции.

О том, что нас умилило, подняло настроение и просто заставило улыбнуться в 2019 году, мы уже рассказали. Но это еще не все.

Мужчины, специально для вас вспоминаем и повторяем "на бис" самое пикантное, что вас особенно восхищало и заводило в 2019 году.