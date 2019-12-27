Пт, 27.12.2019
Сюда приходят разные люди - депутаты, бизнесмены, пенсионеры, художники. У тебя есть возможность найти людей, которые тебе нужны. Гатис, продавец специй на Рижском центральном рынке

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Убийственные тела года: зашкаливающее секси, "идеальна в 60" и эпатаж 18+

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Такими бедрами можно убить: накачанная сотрудница больницы сражает наповал своими формами

Провожая уходящий год, принято вспоминать о серьезных общественных событиях, вызвавших особенный резонанс, но есть в нашей жизни еще кое-что, что привлекает наше внимание вне политики и мировых скандалов. И давайте не будем этого стыдиться. 

Рождество и Новый год такие светлые и добрые праздники, что в их преддверии хочется вспомнить что-то, что вызвало у нас положительные эмоции.

О том, что нас умилило, подняло настроение и просто заставило улыбнуться в 2019 году, мы уже рассказали. Но это еще не все.

Мужчины, специально для вас вспоминаем и повторяем "на бис" самое пикантное, что вас особенно восхищало и заводило в 2019 году.

А точнее - не что, а кто.

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Такими бедрами можно убить: накачанная сотрудница больницы сражает наповал своими формами

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