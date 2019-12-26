На болоте и в беспомощном состоянии: полиция Эстонии рассказала о спасении пропавшей без вести

Кяролин услышала крики добровольцев и стала кричать им в ответ. 23-летняя девушка была переохлаждена и у полиции есть основание полагать, что она провела на болоте более суток, но точное время пока назвать невозможно. Все обстоятельства, связанные с ее исчезновением, устанавливаются.

"Кяролин находилась на болоте в беспомощном состоянии в крайне труднопроходимом месте, из-за чего оперативные силы не могли добраться до нее по суше. Подкреплению удалось дойти до Кяролин, но так как состояние ее здоровья не позволяло ей самой передвигаться по труднопроходимой местности, мы вызвали вертолет Департамента полиции и погранохраны, который доставил ее в Северо-Эстонскую региональную больницу. Вся спасательная операция по вызволению Кяролин из болота заняла около двух часов, к работам были привлечены Спасательный департамент и скорая помощь", - описал Аллар Лоху.

"В нынешнее зимнее время, отправляясь на природу, нужно позаботиться о том, чтобы батарея вашего телефона была устойчива к холоду. Одежда и обувь также должны сохранять тепло. Только так можно быть уверенным, что если вы заблудитесь или каким-то другим образом окажетесь в беспомощном состоянии, то сможете познать на помощь", - добавил Лоху.

"Мы очень рады, что нашли Кяролин. В ходе длившихся шесть дней поисков мы проверили информацию о возможных местах нахождения Кяролин, также мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, посетили суповые кухни. Благодарим всех добровольцев, которые оказали большую помощь в поиске", - сказал старший смены патрульной службы Ляэне-Харьюского полицейского участка Аллар Лоху.

Напомним, что утром 19 декабря 23-летняя Кяролин покинула свой дом в Нымме и не вернулась. О пропаже сообщил ее близкий 20 декабря, отметив, что с ней невозможно связаться. Полицейские поговорили с близкими Кяролин и проверили места, где она могла бы находиться.

​"Были проверены окрестности дома Кяролин, как болото Пяэскюла, так и улицы города. Также была собрана дополнительная информация у местных жителей, были проверены заброшенные здания территории в черте города. В поисках участвует полицейская собака", - сказал вечером 22 декабря оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Рааво Ярва сказал.