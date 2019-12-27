Подробности трагедии на испанском курорте, где утонули двое детей и их отец

Семья 52-летнего пастора Габриэля Дайи из Великобритании приехала в Испанию на рождественские каникулы.

Мать детей в момент происшествия была в номере с младшей дочкой, сообщает ВВС.

Согласно версии полиции, у девятилетней девочки по имени Камфорт в бассейне неожиданно возникли проблемы, и старший брат с отцом бросились на помощь.

Возможно, в бассейне включился насос. По информации местной полиции, водолазы нашли в трубе насоса плавательную шапочку девочки, однако неисправностей в бассейне обнаружено не было.

Оказавшийся на месте трагедии испанский журналист Фернандо Торрес рассказал ВВС, что работники курорта услышали крики, вытащили людей из воды и по инструкции провели элементарную сердечно-легочную реанимацию, но не смогли помочь пострадавшим.

"Затем приехали врачи скорой помощи, на протяжении получаса пытались что-то сделать, но не смогли вернуть их к жизни", - рассказал он.

Известно что размер бассейна, в котором утонули члены семьи, не предполагал наличие дежурного спасателя.

Габриэль Дайя и его девятилетняя дочь Камфорт были гражданами Великобритании, а 16-летний сын Прейз-Эммануэль Дайя - подданным США.

Пастор Дайя возглавлял два прихода в Лондоне, принадлежащих религиозной общине Open Heavens, возникшей некоторое время назад в Нигерии. Его супруга Олубумни Дайя также служит в одном из приходов заместителем пастора.

Священники и прихожане церкви говорят, что это была глубоко верующая и дружелюбная семья, всегда готовая помочь пастве и соседям.

Владельцы курорта назвали произошедшее трагической случайностью. В официальном заявлении гостиничного комплекса говорится, что персонал продолжает сотрудничать со следствием.