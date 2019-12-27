Домогательства в эстонской автошколе: со слезами на глазах и рукой инструктора на коленке

Умалчивание о происходящем защищает домогающегося

Капитан полиции Маарья Пунак сказала, что если инструктор дотронулся до ученика с сексуальным подтекстом (потерся, положил руку между ног ученицы), следует незамедлительно подать заявление в полицию. В то же время, по мнению Пунак, необходимо ставить в известность руководство автошколы, которое должно принять решение о дальнейшем сотрудничестве с инструктором до завершения следствия.

"Работа учителя предполагает, что между ним и учеником возникает определенные властные отношение, злоупотребление которыми недопустимо. Если на уроке используются фривольные выражения, ученику следует обязательно сообщить об этом в автошколу, а также сменить инструктора", - сказала Пунак.

"Хуже всего, когда учащийся уходит из автошколы, не называя причины. В этом случае руководство может и не знать, почему ученики бросают обучение и не в состоянии повлиять на инструктора, который может продолжить заниматься противозаконной деятельностью. Если говорить о проблеме, это поможет защитить других людей", - сказала она.