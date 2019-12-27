Россиянин рассказал, что ему подбросили наркотики. После этого его нашли без головы

Согласно официальной версии следствия было совершено самоубийство. Петренко в выразил сомнение:он говорит, что тело молодого музыканта было найдено на железнодорожных путях без головы и части ноги. Если бы его сбил поезд, то должна была быть большая кровопотеря, однако на месте инцидента было обнаружено всего несколько капель крови.

"Похоже, труп положили, когда кровь уже не циркулировала", — сказал Петренко.

Видеообращение мужчины:

18 декабря Федоров записал видеообращение, где сообщил, что 15 декабря был остановлен двумя сотрудниками Росгвардии. Они потребовали предъявить содержимое карманов. В момент того, когда он все выкладывал, один из силовиков остановил его и сам сунул руку в карман куртки мужчины. После этого из-под его руки упал пакет, который не был Федорова, заявил он в видео. В другой карман росгвардеец положил еще четыре свертка, рассказывал Федоров. В тот день он был задержан и доставлен в отдел полиции, где его продержали сутки, а после отпустили под подписку о невыезде.

За два дня до гибели, 25 декабря, Федоров пожаловался на этот случай в отдел собственной безопасности Росгвардии. На следующий день он планировал еще раз посетить отдел, чтобы подать заявление о преступлении, однако днем 26 декабря он пропал, пишет Snob.ru.

Как рассказала омскому порталу Om1.ru невеста мужчины Людмила Троицкая, Федоров не хотел заканчивать жизнь самоубийством. Спустя две недели они хотели пожениться после семи лет отношений.