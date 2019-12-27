Пережившие цунами: "Я закрыл глаза, помолился и приготовился к смерти"

Виттайя Тантаванич- на пляже Патонг

Я услышал по рации, что обрушилась вторая волна. Почти сразу в городе начался полный хаос. Я спустился после того, как отошла вторая волна. Тогда я еще не знал, что, собственно, произошло. Я лишь знал, что надо помочь людям.

Самран Чаньян оставался на службе, зная, что его сын пропал BBC

Самран Чаньян - служитель храма Ян Яо, гробовщик

Служба закончилась как и всегда. Потом я пошел домой - дом прямо позади храма. Вдруг я услышал, что по главной улице едет множество машин, все на большой скорости, и все гудели. Потом сельчане сказали, что все прибрежные деревни снесло огромной волной.

Доктор Вееравит Саридеепан - в то время врач больницы Вачира

Я проснулся около 10 часов, отправился с семьей на завтрак, и вдруг меня срочно вызвали в больницу. Мы были готовы к серьезному бедствию, но не таких масштабов.

Виттайя Тантаванич- на пляже Патонг

Меня отправили в супермаркет на дороге близ пляжа, так как многие не могли оттуда выбраться. Когда я туда добрался, я увидел многих сотрудников магазина на поверхности воды, лицом вниз, так как подвал и частично первый этаж были затоплены. Некоторые были еще живы, но многие погибли.

Самран Чаньян - служитель храма Ян Яо

Я включил телевизор и увидел, что произошло в моем районе. До тех пор я ничего не знал о цунами. Я был в шоке и очень волновался за сына - он работал маляром на материке в Кхао Лак, к северу от Пхукета. Это был его последний день на работе. Я пытался дозвониться до него, но не смог.

Примпрао Джинпентом

Мы решили направиться в сторону острова Пхи-Пхи - он был недалеко и сильно пострадал. Когда мы туда прибыли, я не мог поверить своим глазам. В воде были одни тела.

Виттайя Тантаванич

Пока мы помогали тем, кто выжил в супермаркете, я услышал, что надвигается еще одна волна. Я пытался найти выход, но не был уверен, что успею. Я просто закрыл глаза, стал молиться и готовиться к гибели. Мне повезло - вода дошла до уровня тротуара, но не дальше.

Доктор Вееравит Саридеепан: "Тысячи тел лежали неопознанными" BBC

Доктор Вееравит Саридеепан

К нам поступали сотни пострадавших. У большинства были переломы или резаные раны. А потом стали привозить тела погибших.

Самран Чаньян - служитель храма Ян Яо

Трое приятелей моего сына сказали мне, что он пропал. Я собирался отправиться на его поиски, но тут мне позвонили из больницы. Им нужно было место для тел погибших, и они просили меня остаться в храме, чтобы принять их. К семи вечера стали прибывать сотни тел. У нас не было столько места, и погибшие лежали повсюду, завернутые в белые простыни и в пластиковую пленку.

Доктор Вееравит Саридеепан

Директор больницы попросил меня помочь имплантировать микрочипы в тела погибших, как того хотела полиция, чтобы людей можно было бы как-то идентифицировать. Полиция привезла меня в Ват Ян Яо. Там были тысячи тел. Когда я зашел в храм, в нос ударил трупный запах - впервые в жизни я ощутил столь резкое дыхание смерти. Все было покрыто кровью и лимфой.

Примпрао Джинпентом

Мы решили сначала помогать лишь раненым. Нам удалось спасти 414 туристов и местных жителей, которых мы перевезли в больницу в Пхукете. Мы были рады, что смогли помочь всем этим людям.

Самран Чаньян

На следующий день нам стали привозить еще больше тел. Военные стали привозить контейнеры, куда можно было складывать тела погибших. На второй день я увидел целую гору трупов. Это было очень грустно.

Сотни наскоро сколоченных гробов свозили на територию храма Ян Яо (декабрь 2004-го). Getty Images

Самран Чаньян

Я и остальные мои сыновья отправились на поиски моего пропавшего сына. Через половину дня мы его нашли. Он не смог выбраться из здания, где работал, и погиб там.

Виттайя Тантаванич- на пляже Патонг

Я всю жизнь работал спасателем, но никогда не видел ничего подобного.

Сатапорн Савангпук