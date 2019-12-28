Лера Кудрявцева опубликовала снимок разорвавшегося грудного импланта

Напомним, Кудрявцева недавно перенесла срочную операцию из-за разорвавшегося грудного импланта. Сейчас телеведущая решилась опубликовать снимок того самого импланта, который извлекли хирурги.

"Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту чудесную картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать катастрофы", - написала Лера.

48-летняя телеведущая рассказала, что уже пытается прийти в себя. Кудрявцева благодарная своим подписчикам за поддержку. Она отметила, что не отговаривает девушек от их решений, но просит, чтобы те тщательнее следили за состоянием своих имплантов и не повторяли ее ошибок.

"Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов... Не существует пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты. Менять придется в любом случае", - указала Лера.

Звезда еще раз подчеркнула, что до операции у нее меня не болело, ничего не воспалялось, а лишь "поехала форма одной груди".

"УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа: 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала синдром хронической усталости", - поясняет Кудрявцева.