Сб, 28.12.2019
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Лера Кудрявцева опубликовала снимок разорвавшегося грудного импланта

Лера Кудрявцева

ФОТО: instagram.com/leratv

Российская телезвезда Лера Кудрявцева на своей Instagram-странице рассказала, как жидкость содержащаяся в грудных имплантах отравляла ее организм.

Напомним, Кудрявцева недавно перенесла срочную операцию из-за разорвавшегося грудного импланта. Сейчас телеведущая решилась опубликовать снимок того самого импланта, который извлекли хирурги. 

"Зрелище конечно неприятное, но решила все же показать вам эту чудесную картинку, не для запугивания ради, а для понимания так сказать катастрофы", - написала Лера. 

48-летняя телеведущая рассказала, что уже пытается прийти в себя. Кудрявцева благодарная своим подписчикам за поддержку. Она отметила, что не отговаривает девушек от их решений, но просит, чтобы те тщательнее следили за состоянием своих имплантов и не повторяли ее ошибок. 

"Сразу скажу, что не имею права отговаривать вас от каких либо решений, просто не повторяйте моей ошибки и очень внимательно следите за состоянием своих имплантатов... Не существует пожизненной гарантии ни на новые, ни на старые имплантаты. Менять придется в любом случае", - указала Лера. 

Звезда еще раз подчеркнула, что до операции у нее меня не болело, ничего не воспалялось, а лишь "поехала форма одной груди".

"УЗИ показывало только скопление жидкости, но не показывало разрыв. Поскольку в имплантате не вода, а каша из геля, вытекал он долго и пропитывал все ткани, которые мне и вычищали четыре часа: 15 лет мой иммунитет боролся с инородным телом в организме и поэтому я постоянно чувствовала синдром хронической усталости", - поясняет Кудрявцева.

Она также призвала начать говорить об этой проблеме громко, а пластическим хирургам посоветовала перестать нести "пургу" о безопасности грудных имплантов.

Ранее Леру Кудрявцеву прооперировали из-за разрыва грудного импланта

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