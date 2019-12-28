Насмешки над коалицией: "Согласие" подало предложения к проекту о роспуске Рижской думы

Депутаты парламентской фракции "Согласие" подали к законопроекту о роспуске Рижской думы несколько предложений издевательского содержания.
Парламентарий Валерий Агешин предлагает исключить из законопроекта все его пункты, что сделает его бессмысленным.
Янис Адамсонс предлагает указать, что целью данного законопроекта является выполнение решения о роспуске Рижской думы, принятого в декабре 2018 года на съезде национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK).
Вячеслав Домбровский предлагает
изменить состав временной администрации, включив в нее министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, депутата Новой консервативной партии Юту Стрике и лидера VL-TB/LNNK Райвиса Дзинтарса.
Депутат Ивар Зариньш предлагает указать, что данный закон принимается в соответствии с принципами "бескомпромиссной законности", поэтому его нельзя считать нелегитимным независимо от того, на каком основании он принят.
Как сообщалось ранее, Сейм принял в первом чтении подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития законопроект о роспуске Рижской думы. Подавать предложения к законопроекту можно до 16 января.
За законопроект проголосовали 53 депутата, против были 40.