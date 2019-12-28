Насмешки над коалицией: "Согласие" подало предложения к проекту о роспуске Рижской думы

Парламентарий Валерий Агешин предлагает исключить из законопроекта все его пункты, что сделает его бессмысленным.

Янис Адамсонс предлагает указать, что целью данного законопроекта является выполнение решения о роспуске Рижской думы, принятого в декабре 2018 года на съезде национального объединения Visu Latvijai!-Tēvzemei un brīvībai/LNNK (VL-TB/LNNK).

Вячеслав Домбровский предлагает

изменить состав временной администрации, включив в нее министра охраны среды и регионального развития Юриса Пуце, депутата Новой консервативной партии Юту Стрике и лидера VL-TB/LNNK Райвиса Дзинтарса.

Депутат Ивар Зариньш предлагает указать, что данный закон принимается в соответствии с принципами "бескомпромиссной законности", поэтому его нельзя считать нелегитимным независимо от того, на каком основании он принят.

Как сообщалось ранее, Сейм принял в первом чтении подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития законопроект о роспуске Рижской думы. Подавать предложения к законопроекту можно до 16 января.