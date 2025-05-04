СМИ предлагает, как можно добиться мира в Украине: в качестве примера приводят страны Балтии

Хотя вероятность нападения России на европейские страны ничтожна, Москва уже проводит кибератаки, саботаж и другие формы агрессии, не совсем приравниваемые к военной атаке. Газета Financial Times сообщает, что подобные действия, скорее всего, станут более частыми за счет увеличения риска эскалации.
Financial Times также предлагает версию, как можно добиться мира в начатой Россией войне.
В издании отметили, что в сегодняшних условиях очень важно, чтобы были четкие и точные условия любого договора о перемирии в Украине.
По мнению СМИ, лучшие условия для Украины в соответствии с договором такого рода невозможны, поскольку членство в НАТО является "утопией" и нет никаких гарантий безопасности, которые бы придавали Украине такой статус.
Однако, по крайней мере, можно предложить "лучший из худших" вариант. То есть вариант, который позволил бы избежать официального признания украинской измененной границы со стороны России. Многое зависит от того, согласится ли администрация Трампа на этот сценарий или все-таки на сценарий, который имел бы куда худшие последствия для европейцев и мирового порядка.
Издание подчеркивает: вероятность того, что Украине придется на неопределенный срок потерять Крым и другие части оккупированной территории, очень высока. Это объясняется тем, что к концу срока президентских полномочий Джо Байдена уже было понятно, что американская военная помощь Украине будет прекращена.
"С этой помощью у Киева была возможность вернуть оккупированную территорию. Без нее эти возможности значительно снизились", - говорится в статье.
В то же время в газете отмечается, что лучшим решением Трампа было бы почерпнуть опыт, полученный в годы холодной войны странами Балтии и Западной Германией.
"Несмотря на то, что страны Балтии после Первой мировой войны получили независимость, Москва во время Второй мировой войны оккупировала их и включила в состав СССР. Но Вашингтон никогда не признавал эту оккупацию. Аналогично и в случае с Германией - хотя Германия после Второй мировой войны более 40 лет была разделена, ни американцы, ни немцы Западной Германии официально не признавали Восточную Германию", - поясняется в статье.
"Такой умный маневр оставил дверь открытой на лучшие дни в будущем, наступившем в восьмидесятые, когда главой Советского Союза стал Михаил Горбачев. Украина тоже должна надеяться на лучшее будущее", - считают журналисты.
Financial Times приходит к выводу, что в этом контексте становится ясно значение возможного мирного договора Украины, который позволил бы США официально не признавать оккупированные территории как часть России и дал бы Киеву возможность бороться или вернуть свои земли "в другое время" .
"В идеале такой договор предусматривал бы и размещение коалиции стран НАТО вдоль линии контроля и ускоренное присоединение Украины к ЕС. Если это невозможно, то лучше постараться добиться перемирия в стиле Корейской войны, а не какого-либо другого соглашения, согласно которому США официально признали бы аннексию оккупированного Россией Крыма и, возможно, других территорий", - подчеркивается в статье.
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