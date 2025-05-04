СМИ предлагает, как можно добиться мира в Украине: в качестве примера приводят страны Балтии

"С этой помощью у Киева была возможность вернуть оккупированную территорию. Без нее эти возможности значительно снизились", - говорится в статье.

В то же время в газете отмечается, что лучшим решением Трампа было бы почерпнуть опыт, полученный в годы холодной войны странами Балтии и Западной Германией.

"Несмотря на то, что страны Балтии после Первой мировой войны получили независимость, Москва во время Второй мировой войны оккупировала их и включила в состав СССР. Но Вашингтон никогда не признавал эту оккупацию. Аналогично и в случае с Германией - хотя Германия после Второй мировой войны более 40 лет была разделена, ни американцы, ни немцы Западной Германии официально не признавали Восточную Германию", - поясняется в статье.

"Такой умный маневр оставил дверь открытой на лучшие дни в будущем, наступившем в восьмидесятые, когда главой Советского Союза стал Михаил Горбачев. Украина тоже должна надеяться на лучшее будущее", - считают журналисты.

Financial Times приходит к выводу, что в этом контексте становится ясно значение возможного мирного договора Украины, который позволил бы США официально не признавать оккупированные территории как часть России и дал бы Киеву возможность бороться или вернуть свои земли "в другое время" .

"В идеале такой договор предусматривал бы и размещение коалиции стран НАТО вдоль линии контроля и ускоренное присоединение Украины к ЕС. Если это невозможно, то лучше постараться добиться перемирия в стиле Корейской войны, а не какого-либо другого соглашения, согласно которому США официально признали бы аннексию оккупированного Россией Крыма и, возможно, других территорий", - подчеркивается в статье.