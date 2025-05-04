Главное за 4 мая Празднование 35-летия восстановления независимости, возможный преемник Путина и планы войны

В это воскресенье вся Латвия празднует 35-летие восстановления независимости, проходят парады, шествия и всяческие церемонии. На этом фоне даже несколько теряются мировые события: Путин заговорил о преемнике, а в Румынии продолжаются президентские выборы. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В воскресенье, 4 мая, Рига широко отмечает 35-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики.
По случаю годовщины восстановления независимости Латвии 4 мая в центре Риги уже в десятый раз прошло традиционное шествие в национальных костюмах "Надень свой национальный костюм в честь Латвии!". Ищите себя на фотографиях, сделанных TVNET!
Независимость - это не только достижение прошлого, но это наша ответственность и выбор, которые мы делаем и сегодня, чтобы беречь и формировать Латвию, подчеркнула в поздравлении с годовщиной восстановления независимости Латвии премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
В честь годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в воскресенье, 4 мая, в Талси проходит День Национальных вооруженных сил - Праздник свободы, в рамках которого был организован военный парад.
В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии в Рижском замке ряд людей получили высшие государственные награды за свои достижения и проделанную работу в пользу Латвии.
За рубежом:
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "непрерывно" думает о том, кто будет его преемником. Он также четко указал, что у него есть список кандидатов. На вопрос пропагандиста Павла Зарубина, оценивает ли он потенциал каждого из них, Путин ответил: "Да, так и есть". При этом диктатор подчеркнул, что его преемник должен пользоваться "доверием народа", иначе у такого президента не будет "шансов сделать что-то по-серьезному".
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию с 7 мая (или любого другого дня), но не на три дня, а на 30 дней. Он впервые открыто отверг предложение о прекращении огня, о котором президент России Владимир Путин объявил в понедельник, 28 апреля.
Россия прошлой ночью атаковала Украину с помощью 165 беспилотников, 69 из которых были сбиты украинскими средствами ПВО, сообщили в воскресенье украинские ВВС.
После аннулирования результатов выборов президента в Румынии проходит повторное голосование. Фаворитом считается кандидат от крайне правой партии, которому запрещали въезд в Молдову.
Раздражение Трампа вызвало стремление бывшего советника по нацбезопасности решить конфликт между Ираном и Израилем военный путем, а не дипломатическим, пишет The Washington Post.
Интересное чтиво:
"Юрис был очень увлеченным своим делом фанатом до кончиков волос, пальцев и так далее", - вспоминает Аннеле Апине, вдова латвийского гонщика Юриса Апиниса, который погиб 1 июня 2024 года во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну.
Когда на ультрасонографии Олеся Переверзева узнала, что ждет тройню, она восприняла это спокойно. У Олеси закаленная нервная система, ведь она почти 20 лет проработала в криминалистике, выезжая на места преступлений и собирая вещественные доказательства. Работа ей очень нравится, и она надеется через год к ней вернуться. Если позволят девочки - Софии, Марии и Алисе сейчас месяц. Абсолютное чудо, так как дорогу в маму они нашли естественным путем.
Владимир Путин, вероятно, скорректировал свои ближайшие планы в отношении войны в Украине и теперь намерен укрепить власть на оккупированных территориях и стимулировать экономику страны - однако это не означает отказа от долгосрочной цели завоевания всей страны, сообщает CNN со ссылкой на разведданные, пишет Rus.Postimees.
В рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обсуждает громкие слухи из мира шоу-бизнеса. На этот раз в Сети активно пишут об Анне Седоковой, Брэдли Купере, Насте Каменских и Потапе.
Наш государственный флаг - один из самых древних в Европе. И это не выдумки, а документально зафиксированный флаг в хрониках XIII века. Однако его история неоднозначна - скорее всего, флаг появился среди Ордена немецких рыцарей и использовался в борьбе с земгалами под предводительством Намейса.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!