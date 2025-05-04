Главное за 4 мая Празднование 35-летия восстановления независимости, возможный преемник Путина и планы войны

Новости Латвии:

В воскресенье, 4 мая, Рига широко отмечает 35-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики.

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По случаю годовщины восстановления независимости Латвии 4 мая в центре Риги уже в десятый раз прошло традиционное шествие в национальных костюмах "Надень свой национальный костюм в честь Латвии!". Ищите себя на фотографиях, сделанных TVNET!

Независимость - это не только достижение прошлого, но это наша ответственность и выбор, которые мы делаем и сегодня, чтобы беречь и формировать Латвию, подчеркнула в поздравлении с годовщиной восстановления независимости Латвии премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

В честь годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в воскресенье, 4 мая, в Талси проходит День Национальных вооруженных сил - Праздник свободы, в рамках которого был организован военный парад.

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В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии в Рижском замке ряд людей получили высшие государственные награды за свои достижения и проделанную работу в пользу Латвии.

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