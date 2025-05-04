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Главное за 4 мая Празднование 35-летия восстановления независимости, возможный преемник Путина и планы войны

Цветы у памятника Свободы
Цветы у памятника Свободы Фото: Zane Bitere/LETA

В это воскресенье вся Латвия празднует 35-летие восстановления независимости, проходят парады, шествия и всяческие церемонии. На этом фоне даже несколько теряются мировые события: Путин заговорил о преемнике, а в Румынии продолжаются президентские выборы. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.

Новости Латвии:

В воскресенье, 4 мая, Рига широко отмечает 35-ю годовщину восстановления независимости Латвийской Республики.

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Независимость - это не только достижение прошлого, но это наша ответственность и выбор, которые мы делаем и сегодня, чтобы беречь и формировать Латвию, подчеркнула в поздравлении с годовщиной восстановления независимости Латвии премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

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В честь годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в воскресенье, 4 мая, в Талси проходит День Национальных вооруженных сил - Праздник свободы, в рамках которого был организован военный парад.

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В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии в Рижском замке ряд людей получили высшие государственные награды за свои достижения и проделанную работу в пользу Латвии.

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За рубежом:

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что "непрерывно" думает о том, кто будет его преемником. Он также четко указал, что у него есть список кандидатов. На вопрос пропагандиста Павла Зарубина, оценивает ли он потенциал каждого из них, Путин ответил: "Да, так и есть". При этом диктатор подчеркнул, что его преемник должен пользоваться "доверием народа", иначе у такого президента не будет "шансов сделать что-то по-серьезному".

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​Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к перемирию с 7 мая (или любого другого дня), но не на три дня, а на 30 дней. Он впервые открыто отверг предложение о прекращении огня, о котором президент России Владимир Путин объявил в понедельник, 28 апреля.

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Россия прошлой ночью атаковала Украину с помощью 165 беспилотников, 69 из которых были сбиты украинскими средствами ПВО, сообщили в воскресенье украинские ВВС.

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После аннулирования результатов выборов президента в Румынии проходит повторное голосование. Фаворитом считается кандидат от крайне правой партии, которому запрещали въезд в Молдову.

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Раздражение Трампа вызвало стремление бывшего советника по нацбезопасности решить конфликт между Ираном и Израилем военный путем, а не дипломатическим, пишет The Washington Post.

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Интересное чтиво:

"Юрис был очень увлеченным своим делом фанатом до кончиков волос, пальцев и так далее", - вспоминает Аннеле Апине, вдова латвийского гонщика Юриса Апиниса, который погиб 1 июня 2024 года во время тренировки на кольцевой мототрассе в Пярну.

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