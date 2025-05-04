Фото и видео Премьер: Латвия будет настолько сильной, насколько силен каждый из нас

Независимость - это не только достижение прошлого, но это наша ответственность и выбор, которые мы делаем и сегодня, чтобы беречь и формировать Латвию, подчеркнула в поздравлении с годовщиной восстановления независимости Латвии премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").
Она подчеркивает, что этот день 35 лет назад изменил историю всей Европы. "Выражение воли нашего народа было убедительным и сильным", - говорит Силиня.
Сегодня премьер призывает быть открытыми для нового, но не забывать о том, что нам дорого, - о нашем языке, культуре и ценностях.
"Сила Латвии в людях. Латвия будет настолько сильной, насколько силен каждый из нас, и мы все вместе. Пусть нам хватит воли делать дела, за что спасибо скажут наши дети", - пожелала премьер на празднике.
В воскресенье, в полдень, на торжественном заседании Сейма, посвященном годовщине провозглашения декларации независимости Латвии, премьер поблагодарила людей, которые работают, воспитывают детей, охраняют страну, помогают и верят. "Я предпочитаю быть частью Латвии, я верю, что Латвия - особое место", - сказала премьер.
Она еще раз отметила, что каждое наше решение формирует Латвию. Поэтому важно принимать решения и действовать, вместе создавая более благополучную, конкурентоспособную и надежную страну, сказала премьер.
В обращении Силиня упомянула различные достижения нашей страны, например, в экономике, оборонной промышленности, а также упомянула анимационный фильм Straume, подчеркнув, что Латвия продолжает гордиться его успехами.
Сегодня отмечается 35-летие провозглашения декларации о восстановлении независимости Латвийской Республики.
4 мая 1990 года 138 из 201 депутата Верховного совета приняли декларацию "О восстановлении независимости Латвийской Республики".
Фото: На празднике ряд людей удостоены высших государственных наград
4 мая 1990 года весь день у здания парламента стояли тысячи людей, которые следили за голосованием. Депутаты, которые после голосования за восстановление независимости Латвии вышли на митинг на Даугаве, были поздравлены цветами и громким ликованием. Коммунисты и интерфронтовики, отказавшиеся участвовать в голосовании, покинули здание парламента через черный ход.
4 мая 1990 года председатель Верховного совета Анатолий Горбунов направил послание президенту СССР Михаилу Горбачеву, в котором говорится, что Латвийская Республика начинает переходный период для восстановления государственной власти de facto. Такое послание также было направлено правительствам стран мира и народам СССР и демократическим движениям.
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