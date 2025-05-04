Фото и видео Премьер: Латвия будет настолько сильной, насколько силен каждый из нас

Она подчеркивает, что этот день 35 лет назад изменил историю всей Европы. "Выражение воли нашего народа было убедительным и сильным", - говорит Силиня.

Сегодня премьер призывает быть открытыми для нового, но не забывать о том, что нам дорого, - о нашем языке, культуре и ценностях.

"Сила Латвии в людях. Латвия будет настолько сильной, насколько силен каждый из нас, и мы все вместе. Пусть нам хватит воли делать дела, за что спасибо скажут наши дети", - пожелала премьер на празднике.

В воскресенье, в полдень, на торжественном заседании Сейма, посвященном годовщине провозглашения декларации независимости Латвии, премьер поблагодарила людей, которые работают, воспитывают детей, охраняют страну, помогают и верят. "Я предпочитаю быть частью Латвии, я верю, что Латвия - особое место", - сказала премьер.

Она еще раз отметила, что каждое наше решение формирует Латвию. Поэтому важно принимать решения и действовать, вместе создавая более благополучную, конкурентоспособную и надежную страну, сказала премьер.