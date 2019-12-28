Сб, 28.12.2019
В последние полгода моего пребывания процедура приемки ужесточилась. Когда привозили новый этап и его пропускали сквозь строй дубинок, очень громко включалась музыка на КП, чтобы не были слышны крики. Сергей Кривов, один из осужденных по "болотному делу"
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СГБ: в 2020 году Латвией могут заинтересоваться спецслужбы Китая

Китайские флаги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters / Scanpix

В 2020 году угроза Латвии со стороны российских спецслужб останется на высоком уровне, прогнозируется также рост разведывательной активности Китая, заявили в Службе государственной безопасности (СГБ). 

"Активность российских разведывательных служб остается неизменной высокой. Интерес СГБ вызывают и спецслужбы других стран СНГ, которые Россия может использовать для реализации своих геополитических интересов", - отмечает СГБ, не называя страны, о которых идет речь.

В СНГ в настоящее время входят Россия, Белоруссия, Азербайджан, Армения, Молдова, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан и Таджикистан. 

Шире о рисках, связанных с деятельностью иностранных спецслужб, СГД информирует в своем публичном отчете в начале нового года. 

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