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Пропавшая в Курземе девочка вернулась домой живой и здоровой

Эндия Освалде.

ФОТО: Valsts policija

Пропавшая 27 декабря лиепайчанка Эндия Освалде вернулась домой живой и здоровой. Полиция выражает благодарность всем, кто поделился новостью о поисках девочки.

Напомним, в минувшие дни в Курземе пропали без вести женщина и девушка, полиция просит помощи общества в поисках обеих пропавших, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска. 

В четверг, 26 декабря, Руслана Шипинова 1966 года рождения вышла из своего дома в селе Керамика, расположенном в Падурской волости Кулдигского края, и до сих пор не вернулась. У женщины могут быть проблемы со здоровьем. 

ПРИМЕТЫ: средний рост, корпулентное телосложение, каштановые волнистые волосы до плеч, обычно носит их распущенными.

МОГЛА БЫТЬ ОДЕТА В: синие или черные джинсы, толстая коричневая, красная или фиолетовая куртка. 

В свою очередь в пятницу, 27 декабря, в 20 часов из своего места жительства на улице Усмас в Лиепае вышла Эндия Освалде 2004 года рождения. 

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