Пропавшая в Курземе девочка вернулась домой живой и здоровой

Пропавшая 27 декабря лиепайчанка Эндия Освалде вернулась домой живой и здоровой. Полиция выражает благодарность всем, кто поделился новостью о поисках девочки.
Напомним, в минувшие дни в Курземе пропали без вести женщина и девушка, полиция просит помощи общества в поисках обеих пропавших, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.
В четверг, 26 декабря, Руслана Шипинова 1966 года рождения вышла из своего дома в селе Керамика, расположенном в Падурской волости Кулдигского края, и до сих пор не вернулась. У женщины могут быть проблемы со здоровьем.
ПРИМЕТЫ: средний рост, корпулентное телосложение, каштановые волнистые волосы до плеч, обычно носит их распущенными.
МОГЛА БЫТЬ ОДЕТА В: синие или черные джинсы, толстая коричневая, красная или фиолетовая куртка.
В свою очередь в пятницу, 27 декабря, в 20 часов из своего места жительства на улице Усмас в Лиепае вышла Эндия Освалде 2004 года рождения.