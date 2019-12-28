Пропавшая в Курземе девочка вернулась домой живой и здоровой

Напомним, в минувшие дни в Курземе пропали без вести женщина и девушка, полиция просит помощи общества в поисках обеих пропавших, сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска.

В четверг, 26 декабря, Руслана Шипинова 1966 года рождения вышла из своего дома в селе Керамика, расположенном в Падурской волости Кулдигского края, и до сих пор не вернулась. У женщины могут быть проблемы со здоровьем.

ПРИМЕТЫ: средний рост, корпулентное телосложение, каштановые волнистые волосы до плеч, обычно носит их распущенными.

МОГЛА БЫТЬ ОДЕТА В: синие или черные джинсы, толстая коричневая, красная или фиолетовая куртка.