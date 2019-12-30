12 декабря балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica опубликовал статью о контактах членов Национального объединения (НО) с крайне-правыми с Украины. Отдельные депутаты Сейма из НО и другие люди отреагировали на публикацию, совершая вербальные нападки в социальных сетях как на одного из автора статьи, независимого журналиста Леонида Рагозина, так и на центр Re:baltica в целом. Эти действия можно охарактеризовать как очерняющую кампанию по отношению к журналистам. Предлагаем мнение Леонида Рагозина о происходящем.

Привет, меня зовут Леонид, и это кадр моего задержания во время разгона митинга на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года. Хочу поинтересоваться у латвийских политиков, которые после нашей с Санитой Йембергой статьи в Re:Baltica называют меня кремлевским пропагандистом - у вас с мозгами все в порядке, дорогие друзья? Мне иногда кажется, что вы сами заражены чем-то эндемично кремлевским. Кремлецефалитом.

В нашей статье мы честно передали то, что вы, ваши украинские и российские друзья сами наговорили в публичном пространстве. Никто не дергал вас за язык.

В этой связи вспоминается одна история.

Однажды в 2011 году - я тогда работал продюсером Би-би-си - мне нужно было взять короткое интервью у пресс-секретаря российской Миграционной службы Константина Полторанина для телесюжета о беженцах. Получив все нужные ответы, я спросил, все ли мы проговорили и не осталось ли ему сказать чего-то еще. И тут чиновник разразился длинным монологом про то, что Россия является последним оплотом белой расы, которая, по его мнению, находится под угрозой уничтожения. Мы опубликовали короткую заметку об этом курьезном случае, и буквально через час чиновник потерял работу.

В то время Кремль, в силу идеологической близости, активно сотрудничал с ультраправыми - в Москве проходили масштабные Русские марши, лидер неонацистского движения Реструкт Максим Марцинкевич не вылезал из телевизора,

продолжало открыто действовать поддерживаемое Кремлем политическое крыло банды жестоких убийц, известной как Боевая организация русских националистов (БОРН), а украинская подруга Национального объединения Олена Семеняка проводила время на подмосковном пленэре с гуру евразийского криптофашизма Александром Дугиным.

Быстрое увольнение чиновника не было очевидным решением, однако в Кремле эпохи Медведева, вероятно, взвесили репутационные риски, связанные с публичной пропагандой расистского мракобесия, и решили действовать профессионально. После небольшого инфовсплеска история была забыта, и репутационный ущерб Кремля оказался минимальным.

Казалось бы, что стоило входящей правящую коалицию и не считающую себя экстремистской партии Национальное объединение точно также отреагировать на нашу статью в Re:Baltica и откреститься от своих не самых важных членов, которые посещают мероприятия, организованные открытыми почитателями Адольфа Гитлера, Брентона Тарранта и других "белых террористов"? Ведь они, как заявил нам Райвис Дзинтарс, действовали как частные лица.

Однако галактический коллективный разум НО предпочел развернуть столь же масштабную, сколь и идиотскую кампанию очернения и запугивания против одного из двух авторов статьи,

выбранного, как говорили в СССР, по пятому пункту - то есть по национальному признаку. В результате частные приключения представителей ее радикального крыла превратились в официальную позицию этой (напомню, правящей) партии, с аккаунтов которых в соцсетях распространяется ложь и клевета обо мне и Re:Baltica.

В рождественский сочельник, пока я поедал утку с гречкой и ревеневый пирог у моих украинских друзей в Риге, латвийские националисты, в буквальном смысле забыв о Христе, монтировали фильм обо мне, как две капли воды похожий на кремлевское телевранье об оппозиционных активистах, независимых журналистах и событиях в Украине. Посмотрите сами - это очень тупо и позорно. После этого сравните с нашей статьей.

В кремлевской пропагандистской практике, по лекалам которой - как я заметил за годы жизни в Латвии - НО действует почти в любой дискуссии, эта тактика называется переводом стрелок.

Не подвергая сомнению ни единого факта, изложенного в нашей статье, они пытаются нанести репутационный ущерб мне и моим коллегам. Мы считаем это лучшей оценкой нашей работы. Если мы вызвали такой бешеный приступ иррациональной агрессии, то значит мы попали в точку и показали ту сторону НО, которую партия пытается скрыть от латвийского общества.

Итак, напомним факты изложенные в статье. Члены Национального объединения дружат с представителями Азовского движения в Украине, политическое крыло которого (к нему принадлежит Олена Семеняка) характеризуется как экстремистское движение авторитетнейшей американской организацией Freedom House.

В то же время Конгресс США запрещает поставки вооружений военному крыло этого движения, полку Азов. Тем не менее, с помощью члена НО представители этого движения получили доступ в генштаб и на военную базу страны НАТО, Латвии.

Члены НО посетили фестиваль "национал-социалистического черного метала" в Киеве и подготовили доклад для совмещенной с ним конференции, названной в честь пакта Гитлера и Муссолини.

Оба мероприятия организованы Оленой Семенякой и Алексеем Левкиным - российским неонацистов, лидером группы M8L8TH (Молот Гитлера) и ключевым персонажем онлайн-платформы Wotanjugend. Сайт и телеграм-канал Wotanjugend почти ежедневно публикуют материалы, прославляющие гитлеровский нацизм и белый терроризм. Его авторы были одними из первых распространителей русского перевода манифеста Брентона Тарранта, расстрелявшего 51 человека в новозеландской мечети в марте 2019 года.

Мы уже написали, почему мы считаем важным вести подобные расследования и почему это нужно самой Латвии - а не Путину или Ким Чем Ыну - для ее же собственной безопасности. Добавим еще кое-что.

Прежде чем расстрелять расстрелять пол-сотни мирных безоружных людей, Брентон Таррант посетил Эстонию и, возможно, Латвию. За два дня до теракта он разместил в Фейсбуке ролик с латвийского праздника песни, подписав его: "Это то, что они хотят уничтожить". Мы надеемся, что органы безопасности всех стран Балтии работают над установлением связей Тарранта в регионе, потому что мы не знаем, сколько еще таких Таррантов путешествует по миру (или живет в соседнем с вами доме), а также кого они назначат виновным в желании уничтожить латвийскую культуру - мусульман, евреев, цыган, латвийских русских?

Поэтому когда мы видим, что члены одной из правящих в Латвии партий появляются на одних и тех же мероприятиях с людьми, считающими Тарранта своим героем и нежно дружат с их азовскими покровителями, мы конечно же считаем своим журналистским долгом перед латвийским обществом об этом сообщать.

И если бы только Таррант. Вот, что друг Национального объединения, международный координатов Национального корпуса Олена Семеняка, говорила о других известных террористах в интервью Азов Радио в 2015 году: "Исламское государство может подавать пример как пассионарная сила, которая с оружием в руках отстаивает своё право на экспансию и дальнейшее развитие… В определенной точке мы можем быть как стратегическими союзниками, так и смертельными врагами, если исламская Реконкиста начнёт происходить на европейских землях... Могут быть разные варианты".

В связи со всем вышесказанным, интересно узнать, насколько поливариантно отношение Национального объединения как к белым, так и исламским террористам, а также их симпатизантам?

И насколько поливариантны органы безопасности Латвии в вопросе об общении членов НО с последними?

Теперь, коль скоро кампания НО по очернению Re:Baltica фокусируется на моей персоне, добавлю немного о себе. Я 20 лет в журналистике - 12 лет в Би-би-си, три года в Русском Ньюсвике. Последние пять лет я являюсь фрилансером и печатаюсь в разных англоязычных СМИ - Bloomberg, Time, Washington Post, Guardian, Al Jazeera, The New Republic, Politico.

Я переехал в Латвию из России из-за несогласия с незаконной аннексией Крыма, которую, к сожалению, поддержало большинство из моих соотечественников.

В день крымского референдума я принял решение, что мне с Россией больше не по пути.

Латвия это скорее романтический выбор (знал, что будет нелегко) - у меня есть латышские, а также иные балтийские корни, и борьба стран Балтии за независимость определила мое политическое сознание. У меня до сих пор хранится подшивка почти всех выпусков газеты Атмоды времен конца перестройки.

Тем не менее, моей первичной идентичностью, намного выше этнической или национальной, является моя профессия журналиста, основой которой является непредвзятость. Поэтому если я критикую Путина, я считаю себя обязанным критиковать плодящиеся сейчас с большой скоростью признаки путинизма в других странах, например в Латвии. Если говоришь А, то говори Б, таков мой принцип.

Два года назад мы вместе с Санитой Йембергой изучили наиболее интересный для меня аспект партии Сасканя, которая использует многие из путинских нарративов. К чести этой партии, ее ответ на нашу публикацию был существенно более цивилизованным, чем реакция Национального объединения, несмотря на то, что наша работа, вероятно, поспособствовала падению мэра Рига Нила Ушакова.

Национальное объединение была интересно мне по той же причине.

Если отмести антироссийскую риторику, взгляды его членов неотличимы от кремлевских нарративов - любовь к Трампу, ненависть к Соросу (чей фонд запрещен в России),

издевательский тон в в разговорах об институтах ЕС, распространение мифов про беженцев и исламизацию Европы, климатический скепсис, неприязненное отношение к ЛГБТ-активизму, дружба с крайне-правыми эсктремистами и, конечно же, резкая аллергия на независимые СМИ.

Когда я интервьюировал Райвиса Дзинтарса в 2015 году, он сказал мне, что считает своей ролевой моделью венгерского премьера Виктора Орбана. "Но он же лучший друг Путина в Европе", - удивился я. Дзинтарс не согласился. Как человек, неоднократно писавший о попытках Кремля создать пятую колонну на Западе (например, здесь), я посчитал этот разговор крайне любопытным.

Я люблю Латвию и готов многое для нее сделать. Но советская средняя школа и жизнь при путинском режиме привила мне острую аллергию к профессиональному патриотизму.

Как говорят в России - если кто-то громко кричит о патриотизме, значит где-то что-то украли. Я неплохо работаю с информацией, и думаю, что именно этим могу быть полезен латвийскому обществу. Хочу выразить большую благодарность всем латвийцам, которые поддержали независимую журналистику в этот острый для нас момент.