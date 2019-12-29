"Большинство спасли ремни безопасности": подробности аварии автобуса в Эстонии

Как рассказали 47news пассажиры автобуса, авария произошла около половины пятого утра 29 декабря.

"Примерно в 20 километрах от Таллинна автобус начал вилять, в итоге упали. После уже в Таллинне беседовали с водителем автобуса, его всего трясло, он сам не понял, что произошло и почему, он пытался вырулить, но все равно вылетели в кювет.

Несколько человек увезли на скорой, но травмы не тяжелые, большинство спасли ремни безопасности. Службы приехали быстро", - сообщила 47news пассажир Ирина.

Она добавила, что основной удар пришелся на левую часть автобуса. Среди пострадавших, по ее словам, оказался ребенок.

По словам проезжавшей мимо одной из первых Анн-Кристине, место происшествия выглядело жутко и была видна кровь. К тому времени, когда она подъехала к месту аварии, люди уже выбрались из автобуса.

Она была там до тех пор, пока не приехала скорая помощь и полиция, а поскольку на улице было холодно, в ее теплой машине помощи ждали ехавшие в автобусе мать с почти четырехлетним ребенком.

"Мать ребенка сразу сказала, что хочет отправиться в больницу, а я как раз говорила с Центром тревоги и сказали, что через пять-десять минут приедет скорая помощь. Видимо, у нее было сотрясение головы, поскольку она держалась за голову и жаловалась на боль. Ребенок был в шоке, но по крайней мере внешних повреждений у него не было", - вспоминает она.

По словам свидетельницы, в автобусе были и другие дети, но они были постарше, пишет Postimees.

Анн-Кристине говорит, что на месте происшествия в основном слышала русскую и латвийскую речь, но казалось, что люди не получили серьезных травм.

"Была видна кровь, у одного мужчины была сломана рука. Но кажется, что ничего очень ужасного не произошло, никто не лежал на земле", - говорит она.

Помощь подоспела быстро. "Дождались от пяти до семи первых машин и, когда уезжали, навстречу попались подряд еще машины скорой помощи и полиции. Не доезжая до границы города, уже встретили пустой автобус, который, видимо, ехал на замену", - сказала она и добавила, что службы экстренной помощи действовали очень быстро.

Галерея: Авария пассажирского автобуса под Таллинном

Напомним, в салоне автобуса во время ДТП было 67 человек, включая двоих водителей. Травмы получили девять человек, среди которых четверо граждан Латвии и одна гражданка России.

Полиция пока опровергает версию водителя, что ДТП произошло из-за столкновения с неизвестным предметом.

С места происшествия с различными травмами в больницу доставлены девять человек, из которых четверо являются гражданами Латвии. Опасных для жизни повреждений ни у кого нет, заверила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марианне Убалехт.