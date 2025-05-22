Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с европейскими лидерами в понедельник признал, что российский диктатор Владимир Путин не готов завершить войну в Украине, так как считает, что побеждает в ней, пишет "Украинская правда" со ссылкой на The Wall Street Journal (WJS).
Газета со ссылкой на три источника сообщает, что это первый раз, когда Трамп признал то, на что уже давно указывали европейские лидеры. Однако это противоречит публичным сообщениям Трампа, в которых он многократно утверждал, что Путин искренен в своем стремлении к миру.
"Несмотря на это, Трамп не согласился с требованием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров увеличить давление на Россию", - указывает WJS.
В воскресенье, перед двухчасовым телефонным разговором с Путиным, Трамп связался с европейскими лидерами. В ходе этого разговора он высказался, что может установить новые санкции, если Россия откажется от перемирия. Однако уже в понедельник Трамп снова сменил свою позицию и уже не был готов к такому шагу.
Во время разговора европейские лидеры настаивали, что на запланированных в Ватикане переговорах необходимо добиться безоговорочного прекращения огня. Однако Трамп сообщил, что ему не нравится слово "безоговорочное". Он указал, что никогда не использовал этот термин, хотя на самом деле использовал в посте в своей соцсети Truth Social от 8 мая, когда призывал добиться 30-дневного перемирия.
"Это не моя война. Мы вмешались туда, куда не следовало вмешиваться", - заявил Трамп журналистам после разговора с Путиным.
Хотя США не ввели новых санкций против России, европейцы увидели несколько позитивных аспектов в недавних событиях, отмечает WJS. "Этот процесс помог всем, включая Трампа, прояснить позицию Путина - он пока не готов остановить войну. Для Европы это стало подтверждением того, что поддержка Украины во многом лежит на их плечах. По словам источников, Европа считает, что администрация Трампа не остановит экспорт американского оружия до тех пор, пока за него будут платить Европа или Украина", - заключает издание.
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