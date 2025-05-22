Газета со ссылкой на три источника сообщает, что это первый раз, когда Трамп признал то, на что уже давно указывали европейские лидеры. Однако это противоречит публичным сообщениям Трампа, в которых он многократно утверждал, что Путин искренен в своем стремлении к миру.

"Несмотря на это, Трамп не согласился с требованием президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров увеличить давление на Россию", - указывает WJS.

В воскресенье, перед двухчасовым телефонным разговором с Путиным, Трамп связался с европейскими лидерами. В ходе этого разговора он высказался, что может установить новые санкции, если Россия откажется от перемирия. Однако уже в понедельник Трамп снова сменил свою позицию и уже не был готов к такому шагу.

Читайте также За рубежом Трамп указал Зеленскому, что Украина и Россия должны договариваться сами