Полиция разыскивает без вести пропавших Эмила и Алисе

Госполиция просит о помощи в поисках двух детей, которые 21 мая 2025 года не вернулись домой. Обоих детей в последний раз видели в Риге.
Алисе Козулину (2012 года рождения) в последний раз видели 21 мая в 14:00, когда она вышла из школы на улице Мелнсила в Риге. С того момента ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткие рыжие волосы, лоб расчесан и покрыт прыщами.
Одежда: черная оверсайз-куртка, синие джинсы, белые кроссовки, светло-розовый рюкзак, шапка черного цвета - жокейская шапка с красной надписью. Особые приметы: длинные, нарощенные ногти светло-розового цвета, на одном пальце ноготь с дизайном - бантиком белого цвета. В ушах - маленькие золотые серьги, различные цепочки бижутерии на шее.
Эмилс Кревицс (2012 года рождения) 21 мая не вернулся домой.
Приметы: рост 140 см, худощавый, темно-русые короткие волосы.
Одежда: темно-серые спортивные штаны, синяя куртка с капюшоном, черная обувь Nike, черный рюкзак, самокат.
Госполиция призывает осмотреть фото подростков и отозваться всех, кто обладает информацией об их возможном местонахождении, звонить по номеру телефона 112!
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