Полиция разыскивает без вести пропавших Эмила и Алисе

Фото: Valsts policija. TVNET kolāža

Алисе Козулину (2012 года рождения) в последний раз видели 21 мая в 14:00, когда она вышла из школы на улице Мелнсила в Риге. С того момента ее местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 см, среднего телосложения, короткие рыжие волосы, лоб расчесан и покрыт прыщами.

Одежда: черная оверсайз-куртка, синие джинсы, белые кроссовки, светло-розовый рюкзак, шапка черного цвета - жокейская шапка с красной надписью. Особые приметы: длинные, нарощенные ногти светло-розового цвета, на одном пальце ноготь с дизайном - бантиком белого цвета. В ушах - маленькие золотые серьги, различные цепочки бижутерии на шее.

Эмилс Кревицс (2012 года рождения) 21 мая не вернулся домой.

Приметы: рост 140 см, худощавый, темно-русые короткие волосы.

Одежда: темно-серые спортивные штаны, синяя куртка с капюшоном, черная обувь Nike, черный рюкзак, самокат.

Госполиция призывает осмотреть фото подростков и отозваться всех, кто обладает информацией об их возможном местонахождении, звонить по номеру телефона 112!