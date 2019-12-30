СМИ: Бренд Виктории Бекхэм терпит убытки. Звезда вынуждена экономить

Убытки составляли около 16,5 миллионов долларов. Портал The Sun отмечал, что дела в компании идут ужасно. Об этом пишет Peopletalk.ru.

Теперь СМИ сообщают, что Виктория стала экономить. Она уволила своего водителя и пользуется услугами такси, либо садится за руль сама.

В конце ноября журналисты BBC писали, что модный бренд бывшей участницы Spice Girls работает с убытками вот уже 11 лет.

Напомним, что одежда и аксессуары этого бренда продаются по всему миру более чем в 400 магазинах.