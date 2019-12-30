Пн, 30.12.2019
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Трагедия на курорте, где утонули двое детей и их отец: семья не согласна с версией о несчастном случае

Бассейн. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pixabay

Женщина, чей муж и дети утонули в бассейне на курорте в Испании, не согласна с заключением полиции о причинах их смерти. Женщина планирует добиваться проведения независимого расследования, сообщает BBC. 

Напомним, трагедия произошла в клубе, куда семья приехала на Рождество. 

Девятилетняя девочка начала тонуть, после чего в воду кинулись сначала 16-летний брат, а затем и отец.

Семья 52-летнего пастора Габриэля Дайи из Великобритании приехала в Испанию на рождественские каникулы.

Мать детей в момент происшествия была в номере с младшей дочкой.

Согласно версии полиции, отец и дети погибли из-за того, что не достаточно хорошо плавали, а также не проявили должной осмотрительности. Причиной смерти всех троих было утопление. ЧП охарактеризовали как трагическую случайность.

Вдова погибшего мужчины и мама утонувших детей Олубунми Дайя отрицает правдивость расследования. Она утверждает, что все трое членов семьи умели плавать и утонули из-за неисправностей в бассейне.

Адвокат Олубунми Дайи Хавьер Торо считает необычным то, что сразу три человека утонули в центре бассейна.

"Произошло что-то неординарное, и необходимо выяснить, что именно", - отметил адвокат.

Согласно словам Торо, в настоящее время рассматривается вероятность проведения экспертизы с привлечением независимых инженеров, чтобы выяснить, что произошло на самом деле. 

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