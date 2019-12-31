BB.lv – неслучившиеся перемены и поддержка изданию Sputnik

Будет новая редакционная политика, будут соблюдены лучшие традиции европейских СМИ, и портал постарается стать надежным источником информации для иностранных читателей, которые интересуются событиями в Латвии, Литве и Эстонии.

Реальность показывает, что перемены не произошли и содержание портала такое же желтое, как и прежде. Он один в один распространяет нарратив Кремля о Латвии, как он неудавшемся государстве, слабом Западе и сильной России. Один из механизмов, как это делать - регулярно публиковать пропаганду российского государственного портала Sputnik.

ФОТО: Re:baltica

Особенная подборка тем, кричащие заголовки и максимально драматичные иллюстрации - это способ, с помощью которого BB сообщает о происходящем в Латвии.

Обеспечивают аудиторией

В ноябре этого года депутат Европарламента Татьяна Жданок в Брюсселе организовала дискуссию "Выживание русскоязычных СМИ в Восточной Европе". Латвию в ней представляли два портала - BB и Sputnik. Когда пришло время ознакомить присутствующих с ситуацией в Латвии, первому слово дали представителю редакции Sputnik в Латвии Владимиру Дорофееву. Только после этого возможность поговорить с журналистами предоставили представляющему портал BB и газету "Сегодня" Андрею Татарчуку.

Ведущий мероприятия, сопартиец Жданок Мирослав Митрофанов заявил Re:Baltica, что никаких тайных причин нет - Дорофеев опытный журналист и о теме знает лучше всего. Однако этот выбор символически иллюстрирует ежедневное сотрудничество обоих порталов. У Sputnik есть ресурсы, а у BB – аудитория гораздо больше. Первый производит пропаганду, которую до читателей доносит второй.

Внимание Re:Baltica к этому привлек комментарий одного читателя: "Портал Sputnik почти никто не читает, но материалы Sputnik читают на порталах BB и Press и не знают, что они первоначально были оплачены Россией".

Заголовки еще более резкие, чем у Sputnik

Последив за содержанием BB на протяжении длительного периода видно, что это излюбленная практика. Есть дни, когда на портале публикуются даже несколько статей от Sputnik. Правда, в отличии от других перепубликаций, BB его не указывает как первоначальный источник. Заголовки также изменяются, нередко они становятся еще более желтыми, чем у оригиналов. Например, статья Sputnik с заголовком "Мы сделали все возможное. Кариньш высказался о реформе банковской системы" в версии BB выглядит так - "Мы сделали, что могли... Латвия осознанно ждет решения США о судьбе своей экономики". Другой, более старый пример: заголовок Sputnik "Это не Латвия хочет вернуть "Новую волну", это русские", в версии BB изменился на - "Не нужны ваши вонючие деньги. Латвия не хочет вернуть "Новую волну"".

ФОТО: Re:baltica

BB регулярно публикует статьи Sputnik, нередко поставив еще более скандальный заголовок, чем в оригинальном материале.