BB.lv – неслучившиеся перемены и поддержка изданию Sputnik
В начале этого года связанный с газетой "Сегодня" портал "Вести" сделал громкое объявление - сайт сменил имя на Baltijas Balss (Голос Балтии) или BB.lv. Главный редактор портала Андрей Шведов сообщил о новом инвесторе и выдвигаемых им "существенных изменениях".
Будет новая редакционная политика, будут соблюдены лучшие традиции европейских СМИ, и портал постарается стать надежным источником информации для иностранных читателей, которые интересуются событиями в Латвии, Литве и Эстонии.
Реальность показывает, что перемены не произошли и содержание портала такое же желтое, как и прежде. Он один в один распространяет нарратив Кремля о Латвии, как он неудавшемся государстве, слабом Западе и сильной России. Один из механизмов, как это делать - регулярно публиковать пропаганду российского государственного портала Sputnik.
Особенная подборка тем, кричащие заголовки и максимально драматичные иллюстрации - это способ, с помощью которого BB сообщает о происходящем в Латвии.
Обеспечивают аудиторией
В ноябре этого года депутат Европарламента Татьяна Жданок в Брюсселе организовала дискуссию "Выживание русскоязычных СМИ в Восточной Европе". Латвию в ней представляли два портала - BB и Sputnik. Когда пришло время ознакомить присутствующих с ситуацией в Латвии, первому слово дали представителю редакции Sputnik в Латвии Владимиру Дорофееву. Только после этого возможность поговорить с журналистами предоставили представляющему портал BB и газету "Сегодня" Андрею Татарчуку.
Ведущий мероприятия, сопартиец Жданок Мирослав Митрофанов заявил Re:Baltica, что никаких тайных причин нет - Дорофеев опытный журналист и о теме знает лучше всего. Однако этот выбор символически иллюстрирует ежедневное сотрудничество обоих порталов. У Sputnik есть ресурсы, а у BB – аудитория гораздо больше. Первый производит пропаганду, которую до читателей доносит второй.
Внимание Re:Baltica к этому привлек комментарий одного читателя: "Портал Sputnik почти никто не читает, но материалы Sputnik читают на порталах BB и Press и не знают, что они первоначально были оплачены Россией".
Заголовки еще более резкие, чем у Sputnik
Последив за содержанием BB на протяжении длительного периода видно, что это излюбленная практика. Есть дни, когда на портале публикуются даже несколько статей от Sputnik. Правда, в отличии от других перепубликаций, BB его не указывает как первоначальный источник. Заголовки также изменяются, нередко они становятся еще более желтыми, чем у оригиналов. Например, статья Sputnik с заголовком "Мы сделали все возможное. Кариньш высказался о реформе банковской системы" в версии BB выглядит так - "Мы сделали, что могли... Латвия осознанно ждет решения США о судьбе своей экономики". Другой, более старый пример: заголовок Sputnik "Это не Латвия хочет вернуть "Новую волну", это русские", в версии BB изменился на - "Не нужны ваши вонючие деньги. Латвия не хочет вернуть "Новую волну"".
BB регулярно публикует статьи Sputnik, нередко поставив еще более скандальный заголовок, чем в оригинальном материале.
Материалы приспасабливают к видению BB и по-другому. Например, перед Рождеством Sputnik пересказал публикацию учителя и члена правления Русского союза Латвии (РСЛ) Александра Ливчака в Facebook - там он остро критиковал латвийскую систему образования. BB, перепубликовав Sputnik, убрал указание на политическую принадлежность Ливчака, таким образом создав впечатление, что просто жалуется "учитель из Латвии". Другой метод - из одной статьи Sputnik создать две, каждую со своим скандальным заголовком. Некоторые новости также перепечатывает еще один русскоязычный портал Press.
Перепубликовывают, потому что не запрещено
В прошлом году в опубликованном Сеймом исследовании о влиянии России в информационном пространстве Латвии, включенные данные предприятия исследований интернета и технологий Gemius, свидетельствующие о том, что Vesti.lv (нынешний BB) в 2017 году читали около 22% русскоязычных пользователей интернета в Латвии. В то время эта составляло неполную половину от аудитории русского сегмента Delfi.
Согласно актуальным данным Gemius, в ноябре этого года у портала BB на русском языке было почти 217 посещений - это в два раза больше, чем у латвийского Sputnik.
Главный редактор BB, а также газеты "Сегодня" и журнала "Телеграф" Андрей Шведов на вопросы Re:Check согласился ответить только письменно. Он указал, что BB в год публикует около 30 000 новостей и "пересекающиеся новости" составляют ничтожный процент от них. Гораздо больше новостей с LETA или латвийских порталов NRA, LA, Diena и даже Re:Baltica, поэтому нельзя говорить о влиянии Sputnik на умы читателей
"Назовите мне, пожалуйста, законодательные нормы Латвийской Республики, которые запрещают публиковать новости с портала Sputnik", - в конце концов отвечает Шведов.
Параллельно новостям с латвийских порталов и Sputnik BB регулярно публикует материалы государственного новостного агентства РФ "РИА Новости" и статьи с некоторых других сайтов. Большое внимание он уделяет и так называемым традиционным ценностям, регулярно публикуя такие мифы, как обучение мастурбации и гомосексуальности в школах.
Смена владельца - только формальность?
О том, что BB и "Сегодня" являются распространителями кремлевской пропаганды в Латвии, Re:Baltica писала уже пару лет назад. Указали, что газету издает предприятие, владелица которого является супругой миллионера и бывшего депутата Госдумы РФ Эдуарда Янакова Людмила Калашник.
Когда в начале этого года сообщалось о смене владельца Vesti и названия, имя инвестора не называлось, только отмечалось, что он из Литвы. Держателем домена BB является SIA Adline, которая принадлежит гражданину Литвы Сергею Моторному. Шведов на вопрос Re:Baltica о Моторном призвал всю информацию искать в литовском регистре предприятий. Там ничего о прежней деятельности этого человека найти нельзя, в среде СМИ Литвы его имя также не найти.
Регистр предприятий Латвии открывает гораздо больше информации. В другом предприятии, Juku dzirnavas travel, членом правления которого является та самая Людмила Янакова (ранее Калашник), Моторный является прокуристом или уполномоченным лицом. Тогда, очень возможно, что смена владельца была лишь формальностью.
Adline в 2018 году имело оборот в около 50 000 евро и 23 000 евро в убытках.
Единственная возможность высказаться
Во время организованной Жданок и Митрофановым дискуссии Брюссели снова прозвучало, что русскоязычным СМИ в Латвии нелегко.
"Русские журналисты Латвии главным образом пишут для российских порталов. Даже если эти журналисты не испытывают симпатии к России, они не находят здесь работу и возможность высказаться", - заявил журналист Sputnik Дорофеев.
В свою очередь представитель BB Татарчук рассказал, что существуют ситуации, когда редактор Шведов говорит - нужно опубликовать что-то другое, "поскольку читателю, к сожалению, нравятся разводы звезды и всякие такие вещи".
"Очень хорошо, что есть Sputnik, хотя иногда у них слишком прямая линия, что позволяет Stratcom винить их в пропаганде", - заявил Татарчук.
Депутат Европарламента от Русского союза Латвии участникам своей же дискуссии отправляла видеообращения, поскольку отправилась в очередную поездку для наблюдения за выборами. На фото справа на лево: депутат Европарламента от Эстонии Яна Тоом, коллега Жданок Мирослав Митрофанов, глава Sputnik в Латвии Валентин Роженцов, журналист Карен Маркарян, которые пишет для российских СМИ из Латвии, и представитель BB и "Сегодня" Андрей Татарчук.
В разговоре с Re:Baltica Дорофеев заявил, что содержание Sputnik в Латвии готовят шесть человек. Шведов не захотел говорить, сколько людей работают в BB, однако можно предположить, что их ресурсы гораздо меньше. Re:Baltica ранее писала - новости на портал ставит один человек.
Дорофеев указал, что никакого соглашения между порталами нет, BB просто берет материалы, против чего у Sputnik нет никаких возражений. Sputnik в разговоре с Re:Baltica хвалил и Митрофанов. Это единственный портал, где его партию не дискриминируют и у нее всегда есть возможность высказаться. В сравнение он упомянул общественные СМИ, куда лидеров партии давно уже не зовут. На слова Re:Baltica, что именно в утро дискуссии Латвийское радио транслировало интервью со Жданок, Митрофанов заявил, что об этом ничего не знал.