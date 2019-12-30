Под Псковом перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

Автобус, ехавший по маршруту Минск-Санкт-Петербург, вез в салоне 50 пассажиров. Также в транспортном средстве находились два водителя.

В областном комитете по здравоохранению и фармации сообщили, что за медицинской помощью обратились 24 пострадавших, 13 из них были доставлены в больницу, семеро из которых были госпитализированы. Остальным помощь оказали амбулаторно.

По данным РИА "Новости", в аварии пострадал 21 человек.

Существует версия, что все пассажиры являются гражданами Беларуси. . "Интерфакс" отмечает, что автобус отправлялся на экскурсию в Санкт-Петербург.

У большинства пострадавших констатированы травмы грудных клеток, головы и ключиц. Среди пострадавших также были три девочки 2006, 2008 и 2010 годов рождения.

Для пострадавших также был открыт пункт временного пребывания.

Как сообщает "Фонтанка", причиной ДТП могли быть погодные условия. Издание ссылается на информацию УМВД по Псковской области.

"После дождя на покрытии образовалась наледь, из-за неё водитель 47 лет не справился с управлением", – указали в пресс-службе.