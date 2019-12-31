Рейтинги партий: в декабре наибольший прирост у "Согласия", а спад - у Нацобъединения

Оказалось, что наибольший прирост сторонников за год показала партия "Новое единство", а в поигравших - KPV LV, сообщает служба новостей LTV со ссылкой на исследование общественного мнения центра SKDS.
В декабре больше всех нарастила поддержку партия "Согласие", а у Национального объединения рейтинг слегка упал, что на руку оппозиции Союза зеленых и крестьян (СЗК) - она смогла подняться с третьего места на второе. На рейтинг СЗК не повлияли санкции США против главы входящей в союз партии Latvijai un Ventspilij Айвара Лемберга, потому что опрос проводился до того.
Однако время проведения опроса совпало с тем, как министр среды Юрис Пуцис огласил свое решение об отставке Рижской думы. Потянуло ли это вниз представленное Пуце объединение "Развитию/За!" и помогло ли партии "Согласие" - пока трудно судить.
Четко обозначилась сама слабая партия года — KPV LV. Партия Артуса Кайминьша упала ниже 5% и теперь ниже некоторых не прошедших в Сейм партий.
Рейтинги партий в середине декабря (и статистическая ошибка):
- "Согласие" — 13,4% (+/- 2,2%);
- Союз зеленых и крестьян — 8% (+/- 1,8%);
- Национальное объединение — 6,9% (+/- 1,7%);
- Новое единство — 6,8% (+/- 1,7%);
- Новая консервативная партия — 5,9% (+/- 1,6%);
- "Развитию/За!" — 4,6% (+/- 1,4%);
- "Прогрессивные" — 2,4% (+/- 1,0%);
- Русский союз Латвии — 2,2% (+/- 1,0%);
- Латвийское объединение регионов — 2,0% (+/- 0,9%);
- KPV LV — 1,8% (+/- 0,9%);
- Другие партии — 0,1% (+/- 0.2%);
- Не знаю/ нет ответа — 26,7% (+/- 2,9%);
- На примут участие в выборах — 19,2% (+/- 2,6%).
Также, если сравнивать данные января и декабря, то у KPV LV почти в четыре раза сократилось число сторонников. Второе по величине падение у Новой консервативной партии, которая потеряла почти половину избирателей.
Но представляемая премьером Кришьянисом Кариньшем партия "Новое Единство" - единственная, которая не только не потеряла позицию, но и набрала количество избирателей.
Стоит отметить, что самыми верными оказались избиратели СЗК — их число сторонников сохранилось.