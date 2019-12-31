Рейтинги партий: в декабре наибольший прирост у "Согласия", а спад - у Нацобъединения

В декабре больше всех нарастила поддержку партия "Согласие", а у Национального объединения рейтинг слегка упал, что на руку оппозиции Союза зеленых и крестьян (СЗК) - она смогла подняться с третьего места на второе. На рейтинг СЗК не повлияли санкции США против главы входящей в союз партии Latvijai un Ventspilij Айвара Лемберга, потому что опрос проводился до того.

Однако время проведения опроса совпало с тем, как министр среды Юрис Пуцис огласил свое решение об отставке Рижской думы. Потянуло ли это вниз представленное Пуце объединение "Развитию/За!" и помогло ли партии "Согласие" - пока трудно судить.

Четко обозначилась сама слабая партия года — KPV LV. Партия Артуса Кайминьша упала ниже 5% и теперь ниже некоторых не прошедших в Сейм партий.

Рейтинги партий в середине декабря (и статистическая ошибка):

"Согласие" — 13,4% (+/- 2,2%);

Союз зеленых и крестьян — 8% (+/- 1,8%);

Национальное объединение — 6,9% (+/- 1,7%);

Новое единство — 6,8% (+/- 1,7%);

Новая консервативная партия — 5,9% (+/- 1,6%);

"Развитию/За!" — 4,6% (+/- 1,4%);

"Прогрессивные" — 2,4% (+/- 1,0%);

Русский союз Латвии — 2,2% (+/- 1,0%);

Латвийское объединение регионов — 2,0% (+/- 0,9%);

KPV LV — 1,8% (+/- 0,9%);

Другие партии — 0,1% (+/- 0.2%);

Не знаю/ нет ответа — 26,7% (+/- 2,9%);

На примут участие в выборах — 19,2% (+/- 2,6%).

Также, если сравнивать данные января и декабря, то у KPV LV почти в четыре раза сократилось число сторонников. Второе по величине падение у Новой консервативной партии, которая потеряла почти половину избирателей.

Но представляемая премьером Кришьянисом Кариньшем партия "Новое Единство" - единственная, которая не только не потеряла позицию, но и набрала количество избирателей.