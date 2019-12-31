"Небо покраснело". Жители Австралии спасаются от лесных пожаров на пляжах

Жители прибрежного города Маллакута в штате Виктория рассказывают, что в сторону их домов летят тлеющие угли. Люди в панике бегут на пристани и садятся в лодки под огненно-красным небом.

Из-за пожаров закрыты несколько популярных курортов между Сиднеем и Мельбурном. Всего в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс насчитывается более десяти активных очагов пожаров. Это примерно 500 километров в длину.

Пожар, в частности, во вторник охватил главную улицу города Корбарго в Новом Южном Уэльсе. Сообщается, что двое жителей города погибли, пять жителей двух пострадавших штатов числятся пропавшими без вести.

Премьер-министр штата Виктория Дэниэл Эндрюс сообщил, что власти могут привлечь военные корабли для доставки еды, воды и электричества жителям, пострадавшим от пожара.

По словам Эндрюса, главное шоссе региона было закрыто, до некоторых поселений можно добраться только по морю. Власти призывают людей не пытаться выбраться из зоны пожаров самостоятельно, так как это может быть опасно.

Огонь распространяется особенно быстро из-за высоких температур и сильного сухого ветра.

Жители курортных городов Бермагуи и Бэйтманс-Бэй в Новом Южном Уэльсе также бегут к морю, пытаясь спастись от дыма.

Жители города Бэйтманс-Бэй бегут к морю, чтобы спастись от дыма и огня ALASTAIR PRIOR

Местные жители рассказали Би-би-си, что они чувствуют себя загнанными в угол, поскольку пожары приближаются и пепел заполняет пляж.

"Это очень страшно. Небо покраснело, повсюду летает пепел", - говорит жительница Бэйтманс-Бэй Зое Симмонс.

Некоторые жители города Маллакута заперлись в своих домах, когда услышали звук сирен в восемь часов утра. "Сейчас должен быть день, но было темно как в ночи, и мы могли слышать рев пламени. Мы все боялись за свою жизнь", - рассказывает местный предприниматель Дэвид Джеффри.

"Там есть каменная стена, которую построили в качестве плотины, и именно туда мы отправляемся, чтобы прыгнуть в море, когда нас атакует жара", - продолжает он.

"Кромешная тьма"

Местные жители говорят, что огонь уничтожил несколько домов в городе, но отступил под действием ветра и прилива.

Для защиты жителей на пляже также дежурят пожарные. По подсчетам местных спасательных служб, на берегу собрались около четырех тысяч человек.

"Тут кромешная тьма, очень страшно... Жители в опасности, но мы будем удерживаться на линии, и они будут спасены и защищены", - сказал глава пожарной службы штата Виктория Стив Уоррингтон.

На пляже города Маллакута собрались несколько сотен местных жителей PETER HOSKIN

40-градусная жара и сильные ветры привели к образованию более 200 новых пожаров в штате за последние сутки. С сентября серия пожаров в восточных штатах охватила несколько миллионов гектаров.

Как сообщают местные СМИ, порывы ветра на границе двух штатов подняли в воздух 10-тонный грузовик и перевернули его.