"Sputnik Эстония" с 1 января приостанавливает работу из-за увольнения всех сотрудников

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на пресс-службу МИА "Россия сегодня".
"К сожалению, опыт показывает, что несмотря на кажущуюся абсурдность угроз эстонских властей, уголовное преследование журналистов в сегодняшней Европе - реальность. Рисковать свободой людей мы не считаем возможным", - говорится в пресс-сообщении.
Работа редакции приостановлена, но в будущем сайт "Sputnik Эстония" продолжит работу.