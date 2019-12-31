"Sputnik Эстония" с 1 января приостанавливает работу из-за увольнения всех сотрудников

Из-за угрозы уголовного преследования со стороны властей Эстонии по статье предусматривающей до 5 лет лишения свободы, сотрудники "Sputnik Эстония" были вынуждены принять решение с 1 января 2020 года прекратить трудовые отношения с редакцией. Об этом сообщает Rus.Postimees со ссылкой на пресс-службу МИА "Россия сегодня".