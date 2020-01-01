Во Владивостоке вандалы сожгли символ Нового года стоимостью в тысячи евро

Местная полиция ранее уже сообщала о вандале, который на главной площади Владивостока дрифтовал на автомобиле вокруг новогодней елки и врезался в статую мыши, стоимость которой составляет тысячи рублей.

Во время проверки выяснилось, что водитель не был в состоянии алкогольного опьянения. Виновник покинул место происшествия. Полиция начала уголовный процесс в связи со случившимся. Виновный должен возместить причиненные убытки.

27 декабря была установлена новая фигура мыши. Однако в канун Нового года символ подожгли неизвестные. Остатки статуи до сих пор находятся на городской площади.