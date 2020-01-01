Новый год не без травм: от петард пострадали девять человек

В Курземе семилетний мальчик получил рваные раны на ладони при попытке запустить ракету, держа ее в руке. В результате взрыва пиротехники в руках травмы получили еще двое взрослых мужчин.

В свою очередь 78-летний мужчина получил ожоги, травму ладони и лишился пальцев, потому что попытался снова зажечь неразорвавшуюся петарду.

Еще трое человек получили ожоги и травмы глаз, потому что во время запуска салюта находились слишком близко к пиротехнике.

Связанные с пиротехникой травмы получили люди в Риге, Курземе, Земгале и Латгале. Для сравнения - во время встречи 2019 года травмы, связанные с использованием пиротехники, получили трое человек.