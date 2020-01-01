Ср, 1.01.2020
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Новый год не без травм: от петард пострадали девять человек

Салют. Иллюстративное фото.

ФОТО: Pexels

В новогоднюю ночь в больницы Латвии были доставлены девять человек, получивших травмы во время запуска праздничного салюта, сообщила агентству LETA представитель Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) Арита Фреймане.

В Курземе семилетний мальчик получил рваные раны на ладони при попытке запустить ракету, держа ее в руке. В результате взрыва пиротехники в руках травмы получили еще двое взрослых мужчин.

В свою очередь 78-летний мужчина получил ожоги, травму ладони и лишился пальцев, потому что попытался снова зажечь неразорвавшуюся петарду.

Еще трое человек получили ожоги и травмы глаз, потому что во время запуска салюта находились слишком близко к пиротехнике.

Связанные с пиротехникой травмы получили люди в Риге, Курземе, Земгале и Латгале. Для сравнения -  во время встречи 2019 года травмы, связанные с использованием пиротехники, получили трое человек.

В общей сложности за прошедшие сутки медики получили 1106 вызовов, 235 из которых были связаны с различными травмами.

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