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Усиленный контроль полиции на дорогах продолжается

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг, 2 января, Государственная полиция продолжит усиленно контролировать безопасность дорожного движения и в рамках возможностей проводить массовые проверки на дорогах.

Как сообщили в Госполиции, в основном внимание будет уделяться выявлению водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

Полиция призывает родственников и друзей водителей обращать внимание на то, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.

Во время рейдов повышенное внимание будет уделяться также использованию ремней безопасности и детских автокресел.

Полиция призывает водителей выбирать соответствующую погодным условиям и состоянию дорожного покрытия скорость движения и манеру езды, а перед тем, как отправиться в путь, убедиться в надлежащем техническом состоянии транспортного средства и шин.

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