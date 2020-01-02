Усиленный контроль полиции на дорогах продолжается

Как сообщили в Госполиции, в основном внимание будет уделяться выявлению водителей, которые управляют транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Полиция призывает родственников и друзей водителей обращать внимание на то, чтобы они не садились за руль в нетрезвом виде.

Во время рейдов повышенное внимание будет уделяться также использованию ремней безопасности и детских автокресел.