Впервые все девятиклассники будут сдавать выпускные экзамены на латышском языке

Согласно поправкам к Порядку проведения государственных экзаменов и Правилам по содержанию и порядку проведения централизованных экзаменов, для учащихся 9-х классов в этом учебном году, за исключением языковых экзаменов, языком материала и языком сдачи экзамена будет латышский.

Напомним, учащиеся 9-го класса сдают четыре обязательных экзамена - по языку обучения, математике, по одному иностранному языку на выбор (английский, русский, немецкий или французский) и по истории Латвии.

Ученики, обучающиеся по программам обучения национальных меньшинств, также должны дополнительно сдать централизованный экзамен по латышскому языку.

В Государственном центре содержания образования (VISC) агентство LETA выяснило, что в 2019/2020 учебном году централизованные экзамены и другие экзамены запланированы на май и июнь 2020 года.

Для того, чтобы не допустить распространения экзаменационных материалов, предполагается заменить бумажную доставку устной части централизованного языкового экзамена на электронную версию, поместив ее в Государственную экзаменационную информационную систему только во время письменной части.