В Латвии сотрудник госслужбы незаконно продавал автомобили, переданные на хранение

Как сообщили в IDB, уголовное преследование предлагается начать за мошенничество и присвоение предусмотренных для уничтожения акцизных товаров.

В ходе расследования было выявлено несколько преступных эпизодов, когда сотрудник агентства предлагал частным лицам купить автомобили, переданные агентству на хранение, но не предусмотренные для продажи.

Кроме того, сотрудник агентства присвоил табачные изделия на сумму около 10 000 евро.