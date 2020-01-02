В Латвии сотрудник госслужбы незаконно продавал автомобили, переданные на хранение
Бюро внутренней безопасности (IDB) передало в прокуратуру для уголовного преследования дело на сотрудника Государственного агентства обеспечения, который за 161 000 евро продал частным лицам автомобили, переданные агентству на хранение.
Как сообщили в IDB, уголовное преследование предлагается начать за мошенничество и присвоение предусмотренных для уничтожения акцизных товаров.
В ходе расследования было выявлено несколько преступных эпизодов, когда сотрудник агентства предлагал частным лицам купить автомобили, переданные агентству на хранение, но не предусмотренные для продажи.
Кроме того, сотрудник агентства присвоил табачные изделия на сумму около 10 000 евро.
Государственное агентство обеспечения, помимо деятельности в сфере недвижимости, государственных закупок и материальных резервов МВД и его структур, осуществляет также предусмотренные нормативными актами действия с вещественными доказательствами и конфискованным имуществом.