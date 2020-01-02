Буров уволил Якрина с поста и.о. главы департамента развития города

Мэр Риги Олег Буров отменил изданное в его отсутствие распоряжение о назначении Эмила Якрина и.о. директора департамента развития города.
На должность директора департамента объявлен открытый конкурс. До утверждения нового директора руководить департаментом будет руководитель управления развития городской среды Илзе Пурмале.
По мнению Бурова, она является и лучшим кандидатом на должность директора департамента.
Якрина в отсутствие Бурова назначила и.о. директора департамента вице-мэр Анна Владова.
В ближайшее время Рижская дума объявит конкурсы на должности директоров трех департаментов - финансового, развития города, образования, науки и культуры.
Якрин остается членом правления Rīgas satiksme. До этого он два года исполнял обязанности директора департамента сообщения Рижской думы.