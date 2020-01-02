Над Новой Зеландией желтое небо. Во всем виноваты пожары в Австралии. Фотографии

Дым от сильных лесных пожаров в Австралии добрался до территории Новой Зеландии, преодолев расстояние почти в 2000 километров. В страну пришел смог и запах гари.
Первыми эхо австралийских пожаров ощутили жители Южного острова 31 декабря. Воздух над островом окрасился в мутно-желтый цвет, вершины гор окутал густой смог.
Жители Северного острова также начали ощущать последствия пожаров в соседней стране.
По последним данным, жертвами лесных пожаров в Австралии стали 18 человек в нескольких штатах. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Метеорологи предупреждают, что погода может ухудшиться в ближайшие выходные.
"Я никогда не видел ничего похожего на туман, который установился два дня назад", - сказал Би-би-си сотрудник туркомпании Alpine Guides Артур Макбрайд.
Туристы, отправляющиеся посмотреть на знаменитые ледники и горные вершины Новой Зеландии, в последние дни видят лишь густой желтый смог вместо белого снега и чистого голубого неба.
"В среду днем обстановка была особенно плохая, в воздухе до сих пор ощущается запах гари", - сетует Макбрайд.
This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o— Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020
"Туман держится уже 36 часов, это дымка от пожаров. Однако мы начали замечать изменения цвета ледников несколько недель назад, еще до появления этой дымки", - говорит Дэн Бёрт из компании Mount Cook Skiplanes and Helicopters.
Компания Бёрта организует туры и полеты над несколькими ледниками, в том числе над знаменитым ледником Тасмана. Однако в последние дни несколько таких полетов пришлось отменить.
"Летать там все еще безопасно, но впечатления уже не будут такими потрясающими", - объясняет он.
На фотографии ледника Франца-Иосифа, сделанной туристкой из Австралии, видно, как пепел от пожаров окрасил снег в коричневый цвет.
Туристка по имени Рэй накануне Нового года опубликовала в соцсетях снимки, отметив, что за день до этого снег был абсолютно белым.
More pix pic.twitter.com/PjDL9vZJT5— Fabulousmonster (@Rachelhatesit) January 2, 2020
На фотографии со спутника видно, как дым двигался вдоль Тасманова моря от берегов Австралии до Новой Зеландии.
#Smoke from #Australia is thinning out further today as it now moves over the North Island of #NewZealand (combined with cloud too).— WeatherWatch.co.nz (@WeatherWatchNZ) January 1, 2020
The main plume lies over the North Island for Thursday. A secondary weaker plume is covering a few parts of the South Island.
10:50am NZDT Jan 2: pic.twitter.com/LiUayB0qM2
Дымка окутала в том числе горные вершины вокруг туристического города Квинстаун.
Жители города Данидин на Южном острове несколько дней назад увидели потемневшее небо. Как пишут местные СМИ, днем город погрузился в желтоватые сумерки.
На снимках из поселения Акароа возле городе Крайстчерч также хорошо виден туман, окутавший холмы.
Incredible view of Akaroa from the hilltop. Top image was taken by Pete Seager a few years ago. The smoky photo at 6:11pm last night by Christchurch author Deb Donnell. This really puts in perspective how devastating it must be in Australia. @WeatherWatchNZ pic.twitter.com/obHsjS4wTb— Chris Lynch (@lynchinnz) January 2, 2020
В четверг дымка и запах гари достигли и Северного острова.
"В Окленде в воздухе нет запаха, но рассвет и утренний свет выглядели странно. От моря шло какое-то странное золотистое сияние, в небе были тучи, а выглянувшее из-за них солнце было оранжевым", - рассказала Би-би-си жительница Окленда Эна Хатчинсон.
По ее словам, 10 лет назад из-за пожаров в Австралии тоже был туман, но сейчас все гораздо хуже.
"Конечно, ничего подобного раньше здесь не происходило - Южный остров буквально накрыло (туманом), и сейчас он движется на север", - говорит она.