Над Новой Зеландией желтое небо. Во всем виноваты пожары в Австралии. Фотографии

Первыми эхо австралийских пожаров ощутили жители Южного острова 31 декабря. Воздух над островом окрасился в мутно-желтый цвет, вершины гор окутал густой смог.

Жители Северного острова также начали ощущать последствия пожаров в соседней стране.

По последним данным, жертвами лесных пожаров в Австралии стали 18 человек в нескольких штатах. Несколько человек числятся пропавшими без вести. Метеорологи предупреждают, что погода может ухудшиться в ближайшие выходные.

"Я никогда не видел ничего похожего на туман, который установился два дня назад", - сказал Би-би-си сотрудник туркомпании Alpine Guides Артур Макбрайд.

Туристы, отправляющиеся посмотреть на знаменитые ледники и горные вершины Новой Зеландии, в последние дни видят лишь густой желтый смог вместо белого снега и чистого голубого неба.

"В среду днем обстановка была особенно плохая, в воздухе до сих пор ощущается запах гари", - сетует Макбрайд.

This the view from the top of the Tasman Glacier NZ today - whole South island experiencing bushfire clouds. We can actually smell the burning here in Christchurch. Thinking of you guys. 😢#nswbushfire #AustralianFires #AustraliaBurning pic.twitter.com/iCzOGkou4o — Miss Roho (@MissRoho) January 1, 2020

"Туман держится уже 36 часов, это дымка от пожаров. Однако мы начали замечать изменения цвета ледников несколько недель назад, еще до появления этой дымки", - говорит Дэн Бёрт из компании Mount Cook Skiplanes and Helicopters.

Нетронутая поверхность ледников покрылась коричневым пеплом Mount Cook Skiplanes and Helicopters

Компания Бёрта организует туры и полеты над несколькими ледниками, в том числе над знаменитым ледником Тасмана. Однако в последние дни несколько таких полетов пришлось отменить.

"Летать там все еще безопасно, но впечатления уже не будут такими потрясающими", - объясняет он.

На фотографии ледника Франца-Иосифа, сделанной туристкой из Австралии, видно, как пепел от пожаров окрасил снег в коричневый цвет.

На снимке австралийской туристки видно, что снег окрасился в коричневый цвет Rey

Туристка по имени Рэй накануне Нового года опубликовала в соцсетях снимки, отметив, что за день до этого снег был абсолютно белым.

На фотографии со спутника видно, как дым двигался вдоль Тасманова моря от берегов Австралии до Новой Зеландии.

#Smoke from #Australia is thinning out further today as it now moves over the North Island of #NewZealand (combined with cloud too).



The main plume lies over the North Island for Thursday. A secondary weaker plume is covering a few parts of the South Island.



10:50am NZDT Jan 2: pic.twitter.com/LiUayB0qM2 — WeatherWatch.co.nz (@WeatherWatchNZ) January 1, 2020

Дымка окутала в том числе горные вершины вокруг туристического города Квинстаун.

Жители города Данидин на Южном острове несколько дней назад увидели потемневшее небо. Как пишут местные СМИ, днем город погрузился в желтоватые сумерки.

На снимках из поселения Акароа возле городе Крайстчерч также хорошо виден туман, окутавший холмы.

Incredible view of Akaroa from the hilltop. Top image was taken by Pete Seager a few years ago. The smoky photo at 6:11pm last night by Christchurch author Deb Donnell. This really puts in perspective how devastating it must be in Australia. @WeatherWatchNZ pic.twitter.com/obHsjS4wTb — Chris Lynch (@lynchinnz) January 2, 2020

В четверг дымка и запах гари достигли и Северного острова.

"В Окленде в воздухе нет запаха, но рассвет и утренний свет выглядели странно. От моря шло какое-то странное золотистое сияние, в небе были тучи, а выглянувшее из-за них солнце было оранжевым", - рассказала Би-би-си жительница Окленда Эна Хатчинсон.

По ее словам, 10 лет назад из-за пожаров в Австралии тоже был туман, но сейчас все гораздо хуже.