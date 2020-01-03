Путину понадобились евреи. Для чего?

На разносторонний разбор риторики российского президента о Польше как о якобы подстрекателе ll Мировой войны ушла вся без остатка рождественская неделя. Кремлевского "историка" успели убедительно осадить и профессионалы, и премьер РП, и зарубежные дипломаты, и европарламентарии. В первый день нового года к ним присоединился Союз еврейских общин Польши. Означает ли это, что инцидент исчерпан? И да, и нет.
Если единственной целью серии путинских высказываний (от 19 до 24 декабря) видеть лишь дискредитацию Польши - неважно, межвоенной ли Второй РП или ее правопреемницы, нынешней Третьей, - то, пожалуй, исчерпан. Очередная словесная атака Кремля на польскую государственность отражена, и коллективный вердикт: "Путин лжет, и знает об этом" - вынесен. Теперь, вроде бы, ничто не мешает отправить "кейс" в анналы истории, где он окажется никак не первым - и, подозреваю, не последним в этом роде.
Но остается единственный вопрос: почему именно в данной антипольской "вылазке" Путин с таким энтузиазмом "напирал" на тему антисемитизма и Катастрофы?
"То, с каким жаром Владимир Путин цитирует документы, бросающие тень на политику Польши перед ll Мировой войной, позволяет думать, что им движет живое чувство, выводящее обычно сдержанного президента из равновесия", - заметил один из первых рецензентов скандального пассажа о "сволочи, антисемитской свинье" российский публицист Станислав Кувалдин.
При всем уважении к прилично владеющему контекстом (как с российской, так и с польской стороны) Кувалдину, с тезисом о "живом чувстве" я едва ли соглашусь.
Ведь невесть откуда взявшаяся "пассионарность" Путина - не более, чем отрепетированное лицедейство, рассчитанное на попадание в "стрим" усилившейся в последние годы на условном Западе критики Польши.
То же, что ЕС и США критикуют сползание польского государства в авторитаризм, а США и Израиль - конкретно историческую политику PiSовского руководства, - для Кремля несущественные детали. Самое важное, что в западном общественном мнении Польша с определенных пор превратилась в "мальчика для битья". Так что самое время добавить!
Поэтому ясно, как божий день: главным адресатом послания были никак не участники "домашней" пресс-конференции и не коллегия Министерства обороны РФ, которым президент поочередно явил свое сенсационное "разоблачение". И уж подавно не лидеры среднеазиатских постсоветских стран, вскоре также посвященные в "тайны" европейской истории ХХ века. То и дело перемежая свою экспертизу осторожными "кажется" и "возможно", Кувалдин, однако, верно уловил главное.
"Заявление о "свинье антисемитской", - пишет он, - кажется, предназначено прежде всего внешней аудитории.
Возможно, причина в том, что обсуждение польского антисемитизма, по крайней мере, в англо- и ивритоязычной прессе... актуализировалось после скандала с принятым Польшей в 2018 году, а затем срочно откорректированным законом о приписывании польскому народу преступлений, совершенных нацистской Германией. И Путин понимает, что поддержать ставшую относительно популярной и уязвляющую Польшу тему может быть выгодно".
Предполагаемая целевая аудитория откликнулась тут же. И заодно обозначилась. Правда, основной ее корпус составили никак не опинион-мэйкеры "англо- и ивритоязычной прессы" и даже не регулярные ее читатели, но определенная часть бывшего советского еврейства в возрасте 50+. В массе своей покинувшие еще СССР и живущие вне Старого континента, эти люди, как правило, не особо много знают о ЦВЕ. Когда-то была она для них труднодоступной заграницей, а затем оказалась на почтительном физическом - и информационном - расстоянии.
Зато мифология, в свое время железобетонно усвоенная в советской семье и школе, никуда из их голов не испарилась.
И продолжает генерировать столь же безапелляционные, сколь ни на чем не основанные утверждения. Вроде того, что, например, "в Польше антиеврейские погромы продолжались до 1947 года, и были остановлены только благодаря вмешательству советских войск".
Автор сего тезиса не досужая домохозяйка, но корреспондент израильского русскоязычного портала relevant.co.il Давид Эйдельман (Айдельман). К слову, на собственной странице фейсбука он поместил вполне трезвый отклик на путинскую эскападу. Который даже сайт Радио Свободы привел в числе адекватных и дельных.
Увы, на "Свободе" несколько поторопились. Потому что аккурат в тот же день, 26 декабря, Эйдельман как раз и поведал о "вмешательстве советских войск" прокремлевскому агентству Newsfront.
Ясно, что дорогому (и очень нужному) гостю были там настолько рады, что даже "политтехнологом" отрекомендовали - и, кстати, оказались близки к истине. Это ведь только разные журналисты без фактчекинга - не журналисты. А политтехнологи, ничем особо не рискуя, вполне могут себе позволить.
Заинтересованный портал так лихо все оформил, что просто искры из глаз. Видеоматериал выплыл под сенсационной шапкой: "Польшу вновь захлестнула волна нацизма и антисемитизма - Давид Эйдельман".
Но и этого показалось мало. "В студии программы "На самом деле", - читаем в печатном экспозе видеозаписи, - с политтехнологом Давидом Эйдельманом обсудили заявления российского президента по поводу (не упадите! - Авт.) ситуации в Польше".
Вот, оказывается, о чем - а вовсе не о разной истории с дипломатией - говорил "царь"! Тонкая материя, понимать надо, читать между слов уметь. А если кто по наивности не дотумкал, то ведь доблестный ресурс на то и существует, чтоб тугодумам все как следует растолковать.
Главная же беда в том, что в "полезных идиотах Путина" вроде Эйдельмана (которого, повторяю, дураком не назовешь, бывают сильно поглупее), нет недостатка ни в Израиле, ни в русскоязычной среде США.
Их поддерживают и укрепляют в невежестве, их холят и лелеют давно работающие на "еврейской поляне" российские фабрики троллей.
Начисто лишенные ссылок и доказательств тексты безымянных креаторов, полные "фактов" о "фашизме" в восточноевропейских, и особенно в балтийских странах русскоязычные серверы Америки рассылают пачками почти еженедельно.
Их читателями становятся пожилые американские евреи, еще не отвыкшие читать по-русски. Сужу по старшему поколению своей семьи, иногда "подкидывающей" мне образцы таких анонимных "писем счастья".
Тролли учитывают не только этнический фактор, но и массовые политические симпатии русскоговорящей Америки. Оттого самые популярные сюжетные схемы жонглируют и тем, и другим. Вот одна из них: "Наш президент Трамп призовет восточноевропейских антисемитов к ответу! Не смейте доверять демократам! Да, среди них немало евреев, но их политкорректность самоубийственна! Она ведет к новому Холокосту, разве вы не видите?!" И так далее. Ясно, что ни о Путине, ни о России в этой пятый год длящейся истерике ни полслова. Такая наживка была бы слишком грубой, и рыбка бы призадумалась.
Куда эффективнее обозначить главного врага - так называемых леваков. После чего поставить знак равенства между ними и либеральной демократией в целом. И только уж затем "перейти на личности", постепенно сгущая краски - по мере углубления в международный "антирейтинг". Кабы не Трамп, превратилась бы Америка в такое же гниющее болото, как Европа.
Ладно там англичане, взялись хоть за ум, но ведь чем дальше от них на восток, тем страшнее. Германия исламизирована по самое не хочу, а в Польше и особенно в балтийских странах так вообще разгул неонацизма.
До недавних пор лидировала в этом антирейтинге, понятно, Украина. Но с избранием Зеленского тема украинского антисемитизма быстро "сдулась".
Ясно, что фамилия нового президента Латвии тоже далеко не самый приятный сюрприз для троллей. Зато Польше уж точно деваться некуда; ее "дожимать" можно до бесконечности.
С грустным постом политолога Александра Морозова в фейсбуке про то, что "предновогодний просталинский троллинг Путина относительно Польши и евреев будет иметь безграничные последствия. Это "ящик Пандоры", бездонная бочка", - пожалуй, можно согласиться. Но с небольшой оговоркой: дно той бочке очертил сам президент РФ. Слишком уж недвусмыслен контекст, в котором он напомнил о Катастрофе; слишком уж очевиден его инструментальный подход к этой теме.
Евреи - как живые, так и мертвые - понадобились Путину затем, чтобы обелить Сталина.
Очень надеюсь, что мертвых "историк" не сильно потревожил. Но живые обеспокоились. Так как в массе оценили происходящее вполне адекватно.
"Несколько дней назад кремлевские политики начали пляску на крови уничтоженных в Польше евреев, - констатировал 1 января русскоязычный израильский портал Cursor, - ... Напомним, что уничтожение 3 млн евреев Польши началось в период советско-гитлеровского сотрудничества 1939-1941 годов. В период этого сотрудничества (в 1940 году) евреи Польши были загнаны в гетто, а также началось (при молчаливом согласии СССР) строительство фабрики смерти Аушвиц".
Полезное напоминание для тех евреев (да и всех остальных), кому ни в советской школе, ни в задавленной страхом (или сталинским авторитетом) семье про это не рассказывали.
А заодно - минуя общеизвестные сюжеты о послевоенных антиеврейских акциях "отца народов", - нелишне напомнить о происходившем в оккупированных нацистами зонах РСФСР. Потому что Владимир Путин определенно не только не заикнется о тех событиях 23 января на Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Иерусалиме, но и в принципе никогда их не признает.
Если вообще новоиспеченному "историку" хоть что-то о них ведомо.
В период нацистской оккупации в РСФСР было уничтожено по средним подсчетам около ста тысяч евреев.
Змиевская Балка близ Ростова, третьего российского города по числу еврейских жителей, стала братской могилой тех из них, кому не удалось вовремя эвакуироваться. О том же, как непросто было это сделать, советские историки предпочитали молчать, а из нынешних говорят лишь самые отважные. Думаю, нет нужды объяснять, отчего Холокост на российских территориях до сих пор изучен довольно поверхностно.
В числе тысяч тех, кому удалось покинуть Ростов, были мои будущие бабушка и мама. Но 27 тысяч ростовских евреев и скопившихся в городе беженцев счастия такого не имели. Считается, что Змиевская Балка, где оборвались их жизни - второе по величине место массового уничтожения в СССР после киевского Бабьего Яра.
И вот что любопытно. Новая Украина - как и другие постсоветские страны Европы - принесла Израилю официальные извинения за соучастие своих граждан в геноциде евреев. При этом юридически украинские пособники нацистов были таким же гражданами СССР, как и их жертвы. И ни под каким углом зрения иными быть не могли: украинской государственности - как и белорусской - на тот момент еще не существовало.
Что же касается граждан отторгнутых у Польши и Румынии областей, а также аннексированных стран Балтии, то и их СССР на момент гитлеровского вторжения рассматривал как своих подданных - неважно, многих ли успели "осчастливить" новенькими совпаспортами. В Красную Армию их, во всяком случае, массово призывали.
После войны же начались "странности". Жертв Холокоста в СССР огульно определили как "мирных советских граждан" - и ни слова более. Иногда сей эвфемизм наделяли "наводящим" дополнением - "разных национальностей". А о фактическом советском подданстве их палачей из числа коллаборантов старались вообще особо не распространяться.
Для них нашли еще более аморфное определение - "гитлеровские пособники". Печатные источники иногда сообщали некоторые их имена - ясно, что в подавляющем большинстве выраженно нерусские.
Но о массовом коллаборационизме на собственно российских территориях не писали практически ничего.
Зато с первых же самостоятельных шагов обретшие (или вернувшие) независимость страны постсоветской Восточной Европы начали "щипать" из бывшей метрополии, попрекая отталкивающими эпизодами "их" истории в период нацистской оккупации.
Сначала этим занимались всевозможные военно-исторические общества и кружки, вызревавшие тут и там, как грибы после дождя, в России 90-х. Но мало-помалу тренд превратился в важное направление внешней политики путинской РФ.
А в окончательно оформившейся к 2010-м годам кремлевской исторической доктрине наблюдаем следующее.
Победа - это наше, советское, а значит российское: ведь именно РФ законная правопреемница СССР. А гитлеровские пособники - они ваши. Украинские, литовские, латышские, - и так далее, по списку.
Вот такой своеобразный "баланс". Нужно ли говорить, что далеко не все в нем сходится?
Фактически "пляска на крови" жертв Холокоста - и даже не польских, но советских - началась уже давно. Она, правда, не сильно бросалась в глаза: ведь о жертвах говорилось немного. Куда выразительнее Кремль акцентировал этническую принадлежность палачей. Хотя и это по понятным причинам делал выборочно.
"Черную книгу" Гроссмана, Алигер и Эренбурга впервые на постсоветском пространстве издали никак не в Москве, но в Киеве. В 1991 году. Наиболее полную версию опубликовали двумя годами позднее в Вильнюсе. Деньги на первую российскую публикацию (в 2015-м!) собирали, огранизовав гражданскую кампанию в интернете. Ни официоз, ни олигархи не выдали на издание ни рубля.
Зато в последние пару лет и те, и другие стали все охотнее "входить в тему". Важны им, впрочем, пиар-акции в Восточной Европе, а никак не обветшавшие или морально устаревшие советские мемориалы на родных просторах.
На съемки "Собибора" Хабенского была выдана нешуточная госсубсидия, а разные фридманы и ханы рвутся "догнать и перегнать" Яд Вашем в киевском Бабьем Яру. Как будто ни Ростова, ни Смоленска, ни Пскова, ни даже "воссоединенного" Крыма нет и в помине.
На этом фоне "сам" много лет хранил молчание. Его репутация была чистым листом: какие бы "клоачные" перлы ни выдавал президент, на антисемитских высказываниях он не был пойман ни разу. Надо думать, дело тут не в никому толком не ведомых сентиментах Путина - как и не в происхождении многих олигархов, криминальных авторитетов и штатных пропагандистов из его ближайшего окружения. Оно прежде всего в том, что Израиль остается единственной влиятельной страной западного мира, с которой РФ связывают весьма важные для нее отношения. Каким-то чудом они не испорчены и поныне.
Сегодня, правда, никто не знает, сколь долго чудо продлится. То, что творят россияне в Сирии, говоря мягко, не вызывает никакого энтузиазма ни в генштабе ЦАХАЛ, ни в Минобороны Израиля.
Пока что военным ведомствам Израиля и РФ удается координировать свои шаги. Но неизвестно, каковы могут быть последствия любой гипотетической "осечки" в этой координации.
Не секрет, что израильская военная верхушка никаких иллюзий по поводу РФ не имеет. Основным и единственным стратегическим союзником еврейского государства остаются Соединенные Штаты, о чем известно не только людям в униформах, но и каждому израильскому младенцу.
У самого же Путина надежный политический "клиент" в Израиле лишь один - премьер Нетаньяху. Чье положение сегодня шатко, как никогда.
Ясно, что в возможном российско-израильском конфликте не заинтересована ни одна из сторон. Ясно также, что, готовясь к вояжу в Иерусалим, куда по случаю 75-летней годовщины освобождения узников Аушвица прибудут также лидеры ведущих стран ЕС, Путин потихонечку "распевается", примериваясь к произнесению пафосной речи. Которая, скорее всего, уже написана - и вероятно, в нескольких версиях.
А главное, стараясь понять, как далеко ему позволят "зайти" так долго удерживаемой за пазухой картой. Пока что далеко не дали. Зато Польша как подопытный кролик подвернулась весьма кстати. Походя достала в рожу. Мелочь, конечно, но приятно.
Однако, у "еврейской карты" Путина есть существенный изъян - ностальгия по СССР.
Худо-бедно понятная части пожилых еврейских экс-"совков", она совершенно неприемлема как для абсолютного большинства израильтян, так и для мировой еврейской общественности. Советский Союз, до самого своего конца финансируя палестинский терроризм, не имел с еврейским государством даже дипконтактов.
Собственных же еврейских граждан СССР любил так страстно, что некоторых годами держал на чемоданах, не соглашаясь с ними расстаться. О чем также никто не забыл.
Можно, конечно, предполагать, что "заход" столь заветной картой - косвенное свидетельство того, что с картами на данный момент у Путина негусто. Так или иначе, дальнейшее развитие этого сюжета мы увидим уже очень скоро.
Перефразируя старое еврейское пожелание, в ЭТОМ году в Иерусалиме.