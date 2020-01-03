Путину понадобились евреи. Для чего?

Если единственной целью серии путинских высказываний (от 19 до 24 декабря) видеть лишь дискредитацию Польши - неважно, межвоенной ли Второй РП или ее правопреемницы, нынешней Третьей, - то, пожалуй, исчерпан. Очередная словесная атака Кремля на польскую государственность отражена, и коллективный вердикт: "Путин лжет, и знает об этом" - вынесен. Теперь, вроде бы, ничто не мешает отправить "кейс" в анналы истории, где он окажется никак не первым - и, подозреваю, не последним в этом роде.

Но остается единственный вопрос: почему именно в данной антипольской "вылазке" Путин с таким энтузиазмом "напирал" на тему антисемитизма и Катастрофы?

"То, с каким жаром Владимир Путин цитирует документы, бросающие тень на политику Польши перед ll Мировой войной, позволяет думать, что им движет живое чувство, выводящее обычно сдержанного президента из равновесия", - заметил один из первых рецензентов скандального пассажа о "сволочи, антисемитской свинье" российский публицист Станислав Кувалдин.

При всем уважении к прилично владеющему контекстом (как с российской, так и с польской стороны) Кувалдину, с тезисом о "живом чувстве" я едва ли соглашусь.

Ведь невесть откуда взявшаяся "пассионарность" Путина - не более, чем отрепетированное лицедейство, рассчитанное на попадание в "стрим" усилившейся в последние годы на условном Западе критики Польши.

То же, что ЕС и США критикуют сползание польского государства в авторитаризм, а США и Израиль - конкретно историческую политику PiSовского руководства, - для Кремля несущественные детали. Самое важное, что в западном общественном мнении Польша с определенных пор превратилась в "мальчика для битья". Так что самое время добавить!

Поэтому ясно, как божий день: главным адресатом послания были никак не участники "домашней" пресс-конференции и не коллегия Министерства обороны РФ, которым президент поочередно явил свое сенсационное "разоблачение". И уж подавно не лидеры среднеазиатских постсоветских стран, вскоре также посвященные в "тайны" европейской истории ХХ века. То и дело перемежая свою экспертизу осторожными "кажется" и "возможно", Кувалдин, однако, верно уловил главное.

"Заявление о "свинье антисемитской", - пишет он, - кажется, предназначено прежде всего внешней аудитории.

Возможно, причина в том, что обсуждение польского антисемитизма, по крайней мере, в англо- и ивритоязычной прессе... актуализировалось после скандала с принятым Польшей в 2018 году, а затем срочно откорректированным законом о приписывании польскому народу преступлений, совершенных нацистской Германией. И Путин понимает, что поддержать ставшую относительно популярной и уязвляющую Польшу тему может быть выгодно".