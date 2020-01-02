Больше никакой Голландии. Впредь будут только Нидерланды

"Голландия" использовалась в качестве названия Нидерландов последние 25 лет.

Также Нидерланды изменили официальный символ государства - вместо привычного оранжевого тюльпана будут использоваться буквы N и L, которые будут включать в себя изображение тюльпана.

Такие изменения должностные лица Нидерландов пояснили желанием поменять образ страны в глазах туристов, чтобы уменьшить ассоциацию государства с наркотиками и кварталом "красных фонарей" в Амстердаме.

Официальная смена образа стоила Нидерландам около 200 000 евро.