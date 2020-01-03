"Похоже на врата ада": люди в Twitter высмеяли новогодний салют в Лондоне

31 декабря в Лондоне на берегу Темзы, напротив колеса обозрения, собрались десятки тысяч человек, чтобы встретить 2020 год и посмотреть один из красивейших салютов мира. К сожалению, часть из них покинули салют в недоумении - салют был окружен дымом.
Пользователи соцсетей были возмущены увиденным или скорее - не увиденным праздничным салютом.
Как и каждый год жители и гости города собрались на берегу Темзы, напротив колеса обозрения. К сожалению, в этом году из-за погодных условий красочный салют заслоняло основательное облако дыма.
Мэр Лондона Садик Хан рассказал, что в канун Нового года были непривычные погодные условия. Ветер дым от салюта не уносил прочь по реке, а поднимал его над зрителями на набережной.
В этом году салют в Лондоне пришли посмотреть около 100 000 человек.
В честь чемпионата Европы по футболу в этом году в воздухе были изображены символы EURO 2020, которые также было тяжело разглядеть. Чемпионат пройдет в Лондоне.
В соцсети Twitter пользователи стали высмеивать своеобразный салют.
"Явно мой любимый фейерверк за ночь", - пишет @1990_teacher.
Definitely my favourite firework of the night #LondonNYE pic.twitter.com/w0U7rVugJa— Ciaran (@1990_teacher) January 1, 2020
"Какая тема была? Великий пожар Лондона 1666 года?", - отмечает @crypticmila.
#LondonNYE what was the theme? The 1666 great fire of London?? pic.twitter.com/HksJeVaqdL— Lara ✵ (@crypticmila) January 1, 2020
London Fireworks 2020 #2020NewYear #LondonNYE pic.twitter.com/mpYVGf9xtS— Angus (@angifarmer4) January 1, 2020
"Просто наслаждаюсь салютом в Лондоне...", - пишет @AndiMorris.
Just enjoying the fireworks in London tonight... #LondonNYE pic.twitter.com/dB3kEvepad— Andrew Morris (@AndiMorris85) January 1, 2020
"Кто заказывал особо задымленный салют на Новый год в Лондоне?!", - спрашивает @astorey88.
Who ordered extra-smokey fireworks for the #LondonNYE display?! pic.twitter.com/l2v7AyRRVD— Andrew Storey 🏴🇬🇧🌹 (@astorey88) January 1, 2020
"Почему выглядит так, будто мы заходим в ад?", - отмечает @joonsle.
why does it look like we’re entering hell #LondonNYE pic.twitter.com/SD61dnnO3L— रिee (@joonsle) January 1, 2020
Tomorrow's weather after the London Eye firework display.#LondonNYE pic.twitter.com/uowWxlEyO4— Tony / Nightowl Darksky (@tea_cake_gaming) January 1, 2020