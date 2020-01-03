"Похоже на врата ада": люди в Twitter высмеяли новогодний салют в Лондоне

Пользователи соцсетей были возмущены увиденным или скорее - не увиденным праздничным салютом.

ФОТО: AP/Scanpix

Как и каждый год жители и гости города собрались на берегу Темзы, напротив колеса обозрения. К сожалению, в этом году из-за погодных условий красочный салют заслоняло основательное облако дыма.

Мэр Лондона Садик Хан рассказал, что в канун Нового года были непривычные погодные условия. Ветер дым от салюта не уносил прочь по реке, а поднимал его над зрителями на набережной.

В этом году салют в Лондоне пришли посмотреть около 100 000 человек.

В честь чемпионата Европы по футболу в этом году в воздухе были изображены символы EURO 2020, которые также было тяжело разглядеть. Чемпионат пройдет в Лондоне.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В соцсети Twitter пользователи стали высмеивать своеобразный салют.

"Явно мой любимый фейерверк за ночь", - пишет @1990_teacher.

Definitely my favourite firework of the night #LondonNYE pic.twitter.com/w0U7rVugJa — Ciaran (@1990_teacher) January 1, 2020

"Какая тема была? Великий пожар Лондона 1666 года?", - отмечает @crypticmila.

#LondonNYE what was the theme? The 1666 great fire of London?? pic.twitter.com/HksJeVaqdL — Lara ‎✵ (@crypticmila) January 1, 2020

"Просто наслаждаюсь салютом в Лондоне...", - пишет @AndiMorris.

Just enjoying the fireworks in London tonight... #LondonNYE pic.twitter.com/dB3kEvepad — Andrew Morris (@AndiMorris85) January 1, 2020

"Кто заказывал особо задымленный салют на Новый год в Лондоне?!", - спрашивает @astorey88.

"Почему выглядит так, будто мы заходим в ад?", - отмечает @joonsle.