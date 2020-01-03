Эхо "роспуска Рижской думы": ЦИК попросил 915 тысяч евро на организацию сбора подписей

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), проведя расчеты, направила письмо правительству и Министерству финансов, в котором просит в срочном порядке выделить 914 870 евро для организации сбора подписей за проведение референдума в связи с приостановленными президентом поправками об изменении порядка выборов в самоуправления.
Из этой суммы 779 тыс. евро нужны для зарплат.
Расчеты сделаны на том основании, что сбор подписей будет проводиться в 625 местах по всей Латвии, в 44 пунктах сбора подписей за границей и в двух военных миссиях. Предусмотрены также выезды в места заключения и по месту жительства людей.
ЦИК при расчетах брала за основу количество мест сбора подписей в 2011 году.
Места сбора подписей установят самоуправления, которые должны подать информацию в ЦИК до 10 января.
15 500 евро предусмотрены на покупку товаров и услуг (транспорт, связь, канцелярские товары, плакаты).
Как сообщалось, президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов.
Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.
Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.
Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.
Приостановленные подобным образом поправки должны быть переданы на референдум, если за это в течение двух месяцев подпишется по крайней мере десятая часть избирателей.