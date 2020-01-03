Эхо "роспуска Рижской думы": ЦИК попросил 915 тысяч евро на организацию сбора подписей

Из этой суммы 779 тыс. евро нужны для зарплат.

Расчеты сделаны на том основании, что сбор подписей будет проводиться в 625 местах по всей Латвии, в 44 пунктах сбора подписей за границей и в двух военных миссиях. Предусмотрены также выезды в места заключения и по месту жительства людей.

ЦИК при расчетах брала за основу количество мест сбора подписей в 2011 году.

Места сбора подписей установят самоуправления, которые должны подать информацию в ЦИК до 10 января.

15 500 евро предусмотрены на покупку товаров и услуг (транспорт, связь, канцелярские товары, плакаты).

Как сообщалось, президент Эгил Левитс решил приостановить вступление в силу поправок, которые предусматривают избрание Рижской думы на срок более пяти лет в случае роспуска нынешней думы и досрочных выборов.

Это решение было принято на основе поданной президенту просьбы не менее трети депутатов Сейма.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев. Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новой думы войдет и оставшийся срок прежней думы, и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

Авторы законопроекта мотивируют свои предложения более эффективным использованием финансовых средств, которые необходимы для проведения выборов.