Сб, 4.01.2020
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Плюс €3 за ночь: Амстердам ввел новый налог для туристов

Амстердам

ФОТО: Koen van Weel/AFP

С этого года туристы, посещающие Амстердам, должны платить за каждую проведенную в городе ночь дополнительно по 3 евро, пишет The Telegraph.

Отметим, что в городе и так уже существует "туристический налог" - туристы платят взнос в размере 7% от стоимости жилья за ночь.

Те, кто бронируют жилье через Airbnb, впредь будут платить по ставке 10%.

Новый налог стал дополнением к существующей ставке.

Примечательно, что в городе проживает не более 1,1 миллиона жителей, но каждый год Амстердам принимает более 17 миллионов туристов.

Напомним, ранее власти Нидерландов официально отказались от названия "Голландия".

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