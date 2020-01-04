Плюс €3 за ночь: Амстердам ввел новый налог для туристов

Отметим, что в городе и так уже существует "туристический налог" - туристы платят взнос в размере 7% от стоимости жилья за ночь.

Те, кто бронируют жилье через Airbnb, впредь будут платить по ставке 10%.

Новый налог стал дополнением к существующей ставке.

Примечательно, что в городе проживает не более 1,1 миллиона жителей, но каждый год Амстердам принимает более 17 миллионов туристов.