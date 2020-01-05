Чутье не подвело: в Эстонии молодая служебная собака спасла жизнь женщине

Пожилая дама ушла из дома в Выру утром и к вечеру не вернулась, поэтому близкие обратились в полицию. Полицейские прочесывали улицы города, пытались с помощью дрона осмотреть обширные территории и в то же время на помощь пришли Керсти с молодой служебной собакой Эрни. Он часами обнюхивал местность и привел в чащу на окраине города. И хотя казалось, что в зарослях нет ни одной живой души, именно в этих кустарниках была пропавшая дама: в волосах запутались ветки, внешне она казалось находилась в умопомешательстве и не знала, что и как делать дальше.