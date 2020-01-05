Королева Елизавета и три наследника британского престола. Джордж уже не в шортах. Фотография

Фотографию в Тронном зале Букингемского дворца сделал Ранальд Маккечни за неделю до Рождества 25 декабря, но опубликовали снимок только сейчас.

На портрете королева стоит рядом со старшим сыном принцем Чарльзом, внуком принцем Уильямом и правнуком принцем Джорджем.

RANALD MACKECHNIE

Новую фотографию сделали 18 декабря. Тогда же королевская семья была занята приготовлением рождественского пудинга для ветеранов.

Королева, принц Чарльз, принц Уильям и принц Джордж заняты замешиванием теста рождественского пудинга для британских ветеранов PA Media

Тот же фотограф сделал и предыдущий совместный снимок британского монарха и ее прямых наследников.

Эта фотография была сделана в честь 90-летнего юбилея королевы в 2016 году. Тогда принцу Джорджу было три года, он носил шорты, как полагается маленьким мальчикам в королевской семье, и стоял на специальной подставке.

Фотографию опубликовали в юбилей королевы Елизаветы Ranald Mackechnie