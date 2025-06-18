Лиго с точки зрения науки: почему все так обожают этот праздник

В день, когда солнце задерживается на небе дольше всего, мы ежегодно предаемся древним традициям - плетем венки, накрываем столы и жжем костры. Нарколог, терапевт когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) Илзе Максима и сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Алина Флейшмане рассказывают, что это не только символические ритуалы - испытываемым во время солнцестояния эмоциям можно найти научное объяснение.
"Летнее солнцестояние - это гораздо больше, чем культурная традиция - оно влияет на нас также и физиологически, - говорит нарколог, терапевт когнитивно-поведенческой терапии (КПТ) Илзе Максима. - Самый длинный день в году, повышенное количество солнечного света, пребывание на природе и общие ритуалы синхронизируют наши внутренние биологические часы и влияют на нейрохимию мозга.
Серотонин, окситоцин, допамин - эти хорошо известные соединения не только способствуют благополучию, но и укрепляют социальные связи, чувство принадлежности и эмоциональное равновесие. Если мы взглянем на праздник, понимая, как работает мозг, то сможем пережить его с еще большим осмыслением и большим восстановлением".
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