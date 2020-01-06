Порноактер – это адский труд: закулисье, гонорары и риски спорной профессии

"Тогда русских девушек в Европе не было… Тогда их гоняли по студиям. Местные отбивали свою территорию", - вспоминает Гранди.

Сейчас компании платят за билеты и проживание. Но раньше была такая система, что актриса оплачивала свой приезд и проживание. Это и сейчас есть. Снимается девушка по местным ценам. В итоге - это стало довольно выгодно. Сейчас в Европу уже приезжает много девушек.

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Иногда съемки проходят в отелях, с которыми есть хорошие отношения. Некоторые фанаты специально даже ищут тот номер, где была снята конкретная порносцена. Так, как тяжело укладываться в гостиничные рамки, режиссер подготавливает специальную локации, где идет имитация под реально существующий гостиничный номер.

Все время приходится менять интерьер. Картины и любые другие предметы искусства, которые используются в порно должны быть согласованы с их авторами. Не все бренды любят, когда их логотипы видны в порнофильмах. Чтобы избежать ненужных судебных разбирательств снимается так, чтобы надписей видно не было.

"Мне обычно пишут. Либо они сами, либо люди, которые с ними общаются до меня. Я спрашиваю про опыт, есть ли понимание… Прошу прислать фотографию… Мне нужно обязательно видеть грудь… Нужно понять форму груди. Бывает так, что девчонка симпатичная, а грудь…" - рассказывает Юлия.

Режиссер уточнила, что одежда имеет значение в порнофильме. Как правило – это не костюмы из секс-шопа. Типаж подбирается под модель. Название брендов должно быль не видно. Тщательно подбирается даже свет постельного белья. Иногда – это доставляет головную боль.

Рабочий день состоит из подготовки к съемкам – маски, душ, макияж и т.п. Во время съемок есть строгие правила по анализам, которые делают в специальных клиниках раз в неделю или раз в две недели.

"В Москве меня три раза заставляли пересдавать тесты… Им якобы не понравилось оборудование, на котором проверяли…" - вспоминает Лисса.

За анализы в Будапеште девушки платят сами. Раньше они стоили 50 евро, сейчас в около 105 евро. Сдавать их необходимо каждые две недели.

Что касается заболеваний, то не всегда девушки чистоплотны. Иногда они приходят с молочницей. Дважды у Надежды были хламидии и один раз гонорея. Она подчеркнула, что оказывается гонореей можно заразиться при оральном сексе.

"Я хожу периодически к проктологу. Потому что анальный секс, который есть он в порно – он жесткий", - объясняет порноактриса.

Лисса вспоминает, что недавно были громкие случаи заболеваний.

"У нас закрывали на карантин всю индустрию. У кого-то там нашли сифилис и спид", - говорит Лисса