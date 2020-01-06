Порноактер – это адский труд: закулисье, гонорары и риски спорной профессии

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Российская журналистка Ирина Шихман на своем YouTube-канале "А поговорить?" выпустила двухчасовой фильм про порноиндустрию. Он представляет собой беседы не только с порноактрисами, но также и режиссерами и продюсерами, которые стояли у истоков этой индустрии в России.
Порноактриса Ева Бергер (Надежда Никитина) только сейчас может сказать, что ее миссия в том, чтобы в России наконец-то о сексе начали говорить свободно и открыто.
Когда она пришла в порно – это был своеобразный бунт против того образа жизни, который она вела. Надежда всегда была скромной и порядочной девочкой. Она получила хорошее воспитание. Поцеловалась Надя впервые в возрасте 19 лет, а девственность потеряла лишь в 21 год, когда нашла человека через интернет, который помог ей в этом.
"Я была поздний ребенок. У мамы был постоянный страх, что со мной что-то случится… Она водила меня за руку до 18 лет. Она очень за меня боялась", - вспоминает Никитина.
Жизнь Надежды кардинально изменилась после смерти отца. Причиной его ухода стало заражение крови по вине врачей. Занимаясь организационными вопросами похорон, девушка моментально повзрослела. После похорон Никитина выждала 40 дней и уехала в Санкт-Петербург, который негласно называют "столицей российского порно".
После смерти отца девушка полностью поменяла свою личность.
"Такое горе было сильное. Я полностью поменяла свою личность", - подчеркивает она.
Надежда объясняет, что она просто не могла больше оставаться с матерью, которая собиралась вешаться каждый день после смерти отца.
"Я уехала и не общалась с мамой полтора года. Как будто не было Нади Никитиной. Сейчас есть Ева Бергер", - отмечает она.
О столь необычной профессии дочери женщина узнала неожиданно.
"Мама узнала случайно… Мама стала рыться в моем телефоне. Нашла там меня с негром во всех позах", - вспоминает Надежда.
После этого мать перестала говорить с дочерью. При помощи записок они общались месяц.
У девушки по имени Ада Магомедбекова (псевдоним Кира Квин) ситуация была страшнее. Она родом из Дагестана. В родные края порноактриса больше не приезжает – ее там могут убить. Ей неоднократно поступали угрозы.
"А что вы хотели? Вы же порноактриса!" - цитирует Ада российскую полицию.
Однажды выходец из Дагестана, живущий в Бельгии, записал видеообращение, где попросил у Рамзана Кадырова оружие, чтобы расправиться с ней. Девушка испугалась и обратилась в правоохранительные органы. Сейчас этот молодой человек сидит в бельгийской тюрьме.
"В Европе к этому относятся очень серьезно", - подчеркивает она.
У другой девушки Любы (Лола Тейлор - наст. имя - Любовь Бушуева), мама совершила суицид, а папа часто загуливал. Будущую порноактрису и ее сестру воспитала бабушка. Одна из самых востребованных современных актрис фильмов для взрослых - Джиа Лисса (Юлия Чиркова) в юном возрасте ушла из дома.
Ирина Шихман отправилась в Будапешт, где узнала про нюансы это профессии у режиссера, продюсера компании Vixen media group и исполнительного директора агентства Julmodels Юлии Гранди.
Именно через Юлию раньше шли основные потоки желающих сниматься в порно.
"Тогда русских девушек в Европе не было… Тогда их гоняли по студиям. Местные отбивали свою территорию", - вспоминает Гранди.
Сейчас компании платят за билеты и проживание. Но раньше была такая система, что актриса оплачивала свой приезд и проживание. Это и сейчас есть. Снимается девушка по местным ценам. В итоге - это стало довольно выгодно. Сейчас в Европу уже приезжает много девушек.
Иногда съемки проходят в отелях, с которыми есть хорошие отношения. Некоторые фанаты специально даже ищут тот номер, где была снята конкретная порносцена. Так, как тяжело укладываться в гостиничные рамки, режиссер подготавливает специальную локации, где идет имитация под реально существующий гостиничный номер.
Все время приходится менять интерьер. Картины и любые другие предметы искусства, которые используются в порно должны быть согласованы с их авторами. Не все бренды любят, когда их логотипы видны в порнофильмах. Чтобы избежать ненужных судебных разбирательств снимается так, чтобы надписей видно не было.
"Мне обычно пишут. Либо они сами, либо люди, которые с ними общаются до меня. Я спрашиваю про опыт, есть ли понимание… Прошу прислать фотографию… Мне нужно обязательно видеть грудь… Нужно понять форму груди. Бывает так, что девчонка симпатичная, а грудь…" - рассказывает Юлия.
Режиссер уточнила, что одежда имеет значение в порнофильме. Как правило – это не костюмы из секс-шопа. Типаж подбирается под модель. Название брендов должно быль не видно. Тщательно подбирается даже свет постельного белья. Иногда – это доставляет головную боль.
Рабочий день состоит из подготовки к съемкам – маски, душ, макияж и т.п. Во время съемок есть строгие правила по анализам, которые делают в специальных клиниках раз в неделю или раз в две недели.
"В Москве меня три раза заставляли пересдавать тесты… Им якобы не понравилось оборудование, на котором проверяли…" - вспоминает Лисса.
За анализы в Будапеште девушки платят сами. Раньше они стоили 50 евро, сейчас в около 105 евро. Сдавать их необходимо каждые две недели.
Что касается заболеваний, то не всегда девушки чистоплотны. Иногда они приходят с молочницей. Дважды у Надежды были хламидии и один раз гонорея. Она подчеркнула, что оказывается гонореей можно заразиться при оральном сексе.
"Я хожу периодически к проктологу. Потому что анальный секс, который есть он в порно – он жесткий", - объясняет порноактриса.
Лисса вспоминает, что недавно были громкие случаи заболеваний.
"У нас закрывали на карантин всю индустрию. У кого-то там нашли сифилис и спид", - говорит Лисса
Что касается юридических моментов, то режиссер и продюсер рассказала, что все девушки подписывают контракт. Во время заполнения документов ведется видеосъемка. Девушка таким образом подтверждает, что у нее нет венерических заболеваний и она совершеннолетняя. Также в договоре есть пункт, что девушка соглашается с тем, что она не находится под влиянием каких-либо наркотических или алкогольных веществ.
Режиссер порнофильмов с 20-летним стажем Алекс Эйкстер признается, что так сложилось, что женщин меньше, чем мужчин. Потому, что основной источник возбуждения – это женщина.
"Это целая схема и маркетинг… В порно мужчину надо максимально обезличить… Быть звездой мужчине в порноинудстрии – это адский труд", - подчеркивает он.
Съемки в порно могут длится от нескольких часов до суток. Это тяжелая работа, которая может доставлять неудобства.
"Нет такого, что ты получаешь удовольствие. Это поза для камеры, а не для удовольствия… Это профессия – это работа", – объясняет порноактриса Любовь Бушуева.
Как рассказал бывший порноактер Алексей Олейник, сначала в поргорафии использовали разнообразное мыло и шампуни, которыми обливались. Потом научились варить специальную смесь с крахмалом и водой, которую разбрызгивали на модель.
Девушка может изобразить оргазм, а мужчина нет. Если он профессионал, то у него будет стоять на всех.
Алексей рассказал, что оказывается раньше до изобретения "Виагры" в порно использовались "девушек на подсосе", которые занимались тем, что орально стимулировали мужчин-актеров.
Алекс Эйкстер объяснил, что для возбуждения мужчины пьют виагру и колят папаверин, который расширяет сосуды. Укол делается прямо в член инсулиновым шприцом. Время, которые член будет находится в состоянии эрекции зависит от величины дозы папаверина.
"Актеру – это удобно. У него стоит в независимости от того, хочет ли он модель или не хочет", - объясняет он.
Есть страшилки о том, как актер обращался к врачу, потому что эрекция не проходила и требовалось лечение. Мужчин, которые могут без всего возбуждаться на съемке можно сосчитать по пальцам.
Цены в порно (за смену от 2-х до 20 часов):
Мужчина/женщина – 400-500 евро
Групповой секс – от 1200 евро
Лесбийский секс – 250-300 евро
Соло – 100-200 (зависит от компании)
Стоит отметить, что некоторые порноактрисы занимаются эскортом. Организовываются даже специальные секс-туры в другие страны для обеспеченных людей.
Надежда Никитина подчеркивает, что это небольшие гонорары, учитывая риски венерических заболеваний, но с другой стороны – это все равно деньги.
По статистике в спросе блондинки с голубыми глазами и большие груди. В моде естественность. Зрители не любят татуированных и силиконовых девушек. Сейчас пошла обратно мода на классические отношения. Людям нравится, когда больше поцелуев и нежности.
Юлия старается не набирать девушек обманом. Когда она шла, то ей сказали, что это идет только на Италию и никто больше не увидит. Тогда ее обманули, поэтому она не хочет таким же способом набирать девушек.
"Подчистить интернет невозможно. Мы же понимаем… Просто надо принять, что это было. Потом сложный момент, когда узнают родители, когда бросает молодой человек, когда начинают отворачиваться друзья. Но я стараюсь подготовить к этому моделей", - поясняет она.
Когда девушка заканчивает этим заниматься, то это происходит естественно – из-за недостатка работы, к примеру, по внешним данным. Причина номер один - они встречают мужчину и завязывают с порно из-за отношений.