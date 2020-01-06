Пн, 6.01.2020
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Меркель, Макрон и Джонсон призывают сохранять спокойствие в Персидском заливе

ФОТО: Reuters/EPA/AFP/ScanPix

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вечером в воскресенье, 5 января, в общем заявлении призвали сохранять спокойствие в регионе Персидского залива. 

Политические лидеры указали, что "срочно необходима деэскалация" после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке. 

"Мы призываем все стороны соблюдать максимальное спокойствие и ответственность. Нынешний цикл насилия в Ираке нужно остановить", - говорится в сообщении политиков.

Они также обратились конкретно к Ирану, призвав воздержаться от дальнейшего насилия и ядерных действий, а также отменить все мероприятия, с помощью которых страна вышла из заключенного в 2015 году ядерного договора.

В воскресенье Иран сообщил, что больше не будет соблюдать ограничения в отношении обогащения урана, которые установлены этой сделкой. 

Меркель, Макрон и Джонсон подтвердили свою веру в суверенитет и безопасность Ирана, указав, что "еще один кризис угрожает многолетним попыткам стабилизировать Ирак". 

Борьба против террористической группировки "Исламское государство" по-прежнему является приоритетом, говорится в сообщении лидеров, в котором они призывают иракские органы власти продолжить поддерживать коалицию под руководством США в борьбе с "Исламским государством". 

Иракский парламент потребовал вывести из страны силы международной коалиции. 

Резолюция была принята в ответ на произошедший ракетный удар около Багдадского аэропорта, в ходе которого были убиты Сулеймани и замглавы иракской военной группировки Hashed al Shaabi Абу Махди Аль-Мухандис.

Иран пригрозил отомстить за смерть Сулеймани. 

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