Меркель, Макрон и Джонсон призывают сохранять спокойствие в Персидском заливе

Политические лидеры указали, что "срочно необходима деэскалация" после убийства генерала Касема Сулеймани в Ираке.

"Мы призываем все стороны соблюдать максимальное спокойствие и ответственность. Нынешний цикл насилия в Ираке нужно остановить", - говорится в сообщении политиков.

Они также обратились конкретно к Ирану, призвав воздержаться от дальнейшего насилия и ядерных действий, а также отменить все мероприятия, с помощью которых страна вышла из заключенного в 2015 году ядерного договора.

В воскресенье Иран сообщил, что больше не будет соблюдать ограничения в отношении обогащения урана, которые установлены этой сделкой.

Меркель, Макрон и Джонсон подтвердили свою веру в суверенитет и безопасность Ирана, указав, что "еще один кризис угрожает многолетним попыткам стабилизировать Ирак".

Борьба против террористической группировки "Исламское государство" по-прежнему является приоритетом, говорится в сообщении лидеров, в котором они призывают иракские органы власти продолжить поддерживать коалицию под руководством США в борьбе с "Исламским государством".

Иракский парламент потребовал вывести из страны силы международной коалиции.

Резолюция была принята в ответ на произошедший ракетный удар около Багдадского аэропорта, в ходе которого были убиты Сулеймани и замглавы иракской военной группировки Hashed al Shaabi Абу Махди Аль-Мухандис.