Феноменально похудевшую некогда пышечку Адель вообще не узнать

Известная британская певица, автор-исполнитель и поэт, лауреат 15 премий Грэмми Адель наслаждается в начале января отдыхом на Карибских островах в компании Гарри Стайлза и Джеймса Кордена.
31-летняя звезда была замечена на одном из пляжей в Ангилье, и ее снимки, которые появились в соцсетях, просто ошеломили поклонников. Адель реально не узнать, настолько она похудела.
Как пишут зарубежные СМИ, певица всерьез взялась за себя в начале лета прошлого года.
Она работала со звездным фитнес-инструктором Джо Уиксом, который пециально для нее он разработал систему особенных тренировок, включающую элементы пилатеса.
Адель также придерживалась индивидуальной диеты.
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А вот какой Адель была когда-то: