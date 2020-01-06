Пн, 6.01.2020
Депутат Национального объединения Александр Кирштейнс регулярно публикует в Twitter фальшивые новости - гомофобские и расистские публикации, которые выдуманы и таким образом не соответствуют правде. RE:BALTICA/RE:CHECK

Феноменально похудевшую некогда пышечку Адель вообще не узнать

Певица Адель

ФОТО: DANNY MOLOSHOK/Reuters/Scanpix

Известная британская певица, автор-исполнитель и поэт, лауреат 15 премий Грэмми Адель наслаждается в начале января отдыхом на Карибских островах в компании Гарри Стайлза и Джеймса Кордена.

31-летняя звезда была замечена на одном из пляжей в Ангилье, и ее снимки, которые появились в соцсетях, просто ошеломили поклонников. Адель реально не узнать, настолько она похудела.

Как пишут зарубежные СМИ, певица всерьез взялась за себя в начале лета прошлого года.

Она работала со звездным фитнес-инструктором Джо Уиксом, который пециально для нее он разработал систему особенных тренировок, включающую элементы пилатеса.

Адель также придерживалась индивидуальной диеты.

Оцените феноменальный результат!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А вот какой Адель была когда-то:

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