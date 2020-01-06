​Исполнительный директор Риги восстановил в должности Нормунда Нарвайшса

Исполнительный директор Риги и держатель долей капитала Rīgas satiksme Юрис Радзевич восстановил в должности ранее исключенного временного члена совета компании Нормунда Нарвайшса, подтвердил LETA сам Радзевич.
Вместе с этим с должности снята временный член правления Наталия Мошкевича.
Нарвайшс был избран в совет путем открытого конкурса, однако в декабре 2019 года новый вице-мэр Риги Друвис Клейнс в качестве держателя долей капитала отстранил его от должности.
Клейнс пояснил такие изменения тем, что у него вызвала сомнения процедура отбора совета и в управлении такой большой компанией он хотел бы видеть людей, которым доверяет.
Радзевич же обосновал восстановление Нарвайшса желанием уменьшить влияние самоуправления в совете Rīgas satiksme.
В соответствии с изменениями закона об управлении долями капитала публичного лица и обществ капитала с 1 января членов совета можно назначать только на конкурсной основе, поэтому Нарвайшс пока будет временным членом совета Rīgas satiksme.
По словам Радзевича, в этом статусе он будет работать не больше года.
В настоящее время в совет предприятия входят Эрнест Саулитис, Юрис Швандерс, Нарвайшс и Роланд Клинцис, а еще одно место пока вакантно.
По словам Радзевича, и на вакантное место, и на должность временного члена правления будет объявлен конкурс, в котором сможет участвовать и Нарвайшс.
Ранее Радзевич выразил сомнения в соответствии должности Клинциса, но он пока свой пост сохранит, потому что исполнительному директору были поданы все необходимые документы.
Напомним, Rīgas satiksme осталось без постоянного правления в конце 2018 года, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс в связи с тремя закупками предприятия. Тогда прежнее правление подало в отставку.