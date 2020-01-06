Пн, 6.01.2020
Депутат Национального объединения Александр Кирштейнс регулярно публикует в Twitter фальшивые новости - гомофобские и расистские публикации, которые выдуманы и таким образом не соответствуют правде. RE:BALTICA/RE:CHECK

​Исполнительный директор Риги восстановил в должности Нормунда Нарвайшса

Нормунд Нарвайшс (слева)

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

​Исполнительный директор Риги и держатель долей капитала Rīgas satiksme Юрис Радзевич восстановил в должности ранее исключенного временного члена совета компании Нормунда Нарвайшса, подтвердил LETA сам Радзевич.

Вместе с этим с должности снята временный член правления Наталия Мошкевича.

Нарвайшс был избран в совет путем открытого конкурса, однако в декабре 2019 года новый вице-мэр Риги Друвис Клейнс в качестве держателя долей капитала отстранил его от должности.

Клейнс пояснил такие изменения тем, что у него вызвала сомнения процедура отбора совета и в управлении такой большой компанией он хотел бы видеть людей, которым доверяет.

Радзевич же обосновал восстановление Нарвайшса желанием уменьшить влияние самоуправления в совете Rīgas satiksme.

В соответствии с изменениями закона об управлении долями капитала публичного лица и обществ капитала с 1 января членов совета можно назначать только на конкурсной основе, поэтому Нарвайшс пока будет временным членом совета Rīgas satiksme.

По словам Радзевича, в этом статусе он будет работать не больше года.

В настоящее время в совет предприятия входят Эрнест Саулитис, Юрис Швандерс, Нарвайшс и Роланд Клинцис, а еще одно место пока вакантно.

По словам Радзевича, и на вакантное место, и на должность временного члена правления будет объявлен конкурс, в котором сможет участвовать и Нарвайшс.

Ранее Радзевич выразил сомнения в соответствии должности Клинциса, но он пока свой пост сохранит, потому что исполнительному директору были поданы все необходимые документы.

Напомним, Rīgas satiksme осталось без постоянного правления в конце 2018 года, когда Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией начало уголовный процесс в связи с тремя закупками предприятия. Тогда прежнее правление подало в отставку. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ