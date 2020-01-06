Пн, 6.01.2020
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Коалиция Рижской думы вновь может оказаться на грани развала

Олег Буров

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Коалиция Рижской думы, которая не может договориться о выполнении коалиционного договора, в очередной раз может оказаться на грани развала, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETА неофициальная информация.

В понедельник, 6 января, в столичной думе состоялось совещание партнеров по коалиции, на котором обсуждался бюджет самоуправления на 2020 год, но еще до обсуждения между мэром Олегом Буровым ("Честь служить Риге", ЧСР) и депутатами блока "Риге!" возникли разногласия.

Коалиционный договор предусматривает, что у каждого партнера имеются свои сферы ответственности, и они могут выбирать, кто будет руководить учреждениями конкретной сферы.

Так, например, коалиция договорилась, что департамент городского развития будет в ведении блока "Риге!". И.о. директора департамента несколько недель назад был назначен Эмилс Якринс, о связи которого с депутатским блоком говорят уже давно, однако Буров после возвращения из отпуска Якринса от должности отстранил.

В свою очередь представляющий блок "Риге!" вице-мэр Друвис Клейнс внес изменения в состав совета предприятия Rīgas Satiksme, отстранив от должности его председателя Нормунда Нарвайшса, а представитель ЧСР Юрис Радзевич как новый держатель долей капитала предприятия восстановил его членство в совете.

Представители блока "Риге!" сегодня покинули совещание, заявив, что, хотя пока не покидают коалиции, в дальнейшем сотрудничать с Буровым лично больше не планируют и будут работать только с руководителями фракций.

Руководитель блока "Риге!" Оскар Путниньш не стал комментировать произошедшее на заседании коалиции, чтобы не сложилась ситуация, когда партнеры говорят друг о друге за спиной.

На вопрос о действиях Радзевича в отношении Rīgas Satiksme, он выразил надежду, что никто не помешает блоку продолжить курс на наведение порядка на предприятии.

В коалицию Рижской думы в настоящее время входят "Согласие", ЧСР и депутатский блок "Риге!", а также депутат Байба Брока. В целом у коалиции 32 голоса.

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