Опасная игра: эфирные масла начали принимать внутрь

В социальных сетях набирают популярность группы, в которых советуют наносить используемые в ароматерапии эфирные масла на разные части тела или вообще капать их под язык: якобы это должно помочь в случае разных недугов – от воспаления миндалин до псориаза.
И хотя в микроскопических количествах эфирные масла используют и в кулинарии, принимающий их внутрь человек рискует нанести вред своему здоровью или приобрести опасную для жизни аллергию, пишет Rus.Postimees.
В социальной сети Facebook есть много групп пользователей, где имеющие те или иные проблемы люди просят или дают друг другу советы. Больше всего бросается в глаза сообщество dōTERRA.
"Какое масло посоветуете в случае рака горла?" - спросила одна женщина, которая позже объяснила в комментариях, что просит совета для 65-летнего мужа, который получает для лечения от рака химио- и лучевую терапию.
Ей посоветовали каждый день капать под язык ладан и копайское масло.
Далее совета просит мать, которая интересуется, какое масло нужно добавить в увлажнитель воздуха, чтобы трехмесячный малыш лучше спал? Ей посоветовали масло апельсина и лаванды.
Один пользователь консультировался, какое масло лучше наносить в случае псориаза. Якобы это посоветовал массажист.
Ему посоветовали держаться подальше от "химии" и использовать масло чайного дерева.
"Что могло бы помочь при вирусе Эпштейна-Барра (вирус герпеса человека)?" - интересуется следующий. Еще один рассказывает, что открыл замечательный способ удаления клещей с тела: от масла перечной мяты клещ умирает в считанные минуты.
Обеспокоенный родитель хочет знать, какие масла нужно использовать при возникновении гнойничков на миндалинах.
Список нуждающихся в помощи постоянно растет. Им советуют масла разных растений, которые нужно или добавлять в увлажнитель воздуха, или наносить на больное место, или капать в пищу, или, что еще лучше, просто принимать внутрь.
Никому из заболевших не советуют обратиться к врачу или хотя бы проконсультироваться с доктором прежде чем начать употреблять масло.
Внимание на возникшую проблему обратила входящая в вегетарианские группы Лаура, которая некоторое время назад обнаружила, что в рецепты для противников мяса в какой-то момент добавились советы использовать эфирные масла dōTERRA.
Лаура заметила, как кто-то попросил подсказать рецепт какао с перечной мятой, и ему посоветовали использовать не само растение, а масло. С того момента Лаура стала все чаще натыкаться на то, что в вегетарианских группах говорят об эфирных маслах.
Она считает, что неразумно раздавать в открытых группах советы об использовании эфирных масел, поскольку их могут прочитать люди, у которых нет достаточного количества знаний и которые по незнанию могут причинить себе вред.
"На большей части бутылочек с эфирными маслами написано, что они предназначены только для внешнего использования. Составы масел не проверены, и они могут быть очень ядовитыми", - объяснила Лаура.
Она добавила: "Многие люди просто не знают, что эфирные масла нельзя ни есть, ни пить. Кроме того, неправильно рекламировать их как лекарства. Я считаю, что эфирное масло ничего не лечит.
Это просто концентрат, созданный для ароматерапии, которая, прежде всего, должна расслаблять, а не лечить серьезные заболевания".
Врач скорой помощи Мати рассказал о своем опыте общения с людьми, неправильно использовавшими эфирные масла. Например, человек вызвал скорую помощь, поскольку у него кружилась голова.
Когда бригада прибыла на место, выяснилось, что в комнате так сильно пахнет эфирными маслами, что в ней просто невозможно дышать.
С Лаурой не согласна Мария, которая долгое время сама использовала эфирные масла, и это ей помогло. Мария считает, что мир сейчас вращается вокруг фармацевтической промышленности. Она не понимает, почему человек должен тратить сотни евро, если есть много более дешевых и доступных способов лечения болезней.
Мария уже два года лечится от разных заболеваний эфирными маслами.
Будь то внезапная простуда, или хроническая болезнь – Мария спасается тем, что капает масло под язык или натирает больное место.
"Если в семье, как у меня, есть дети, то хорошо бы давать масло и им: для того, чтобы успокоить, или от боли. Когда у ребенка шли зубки, я мазала ему десны маслом, и это помогло", - объяснила она.
Мария говорит, что является сторонником альтернативной медицины и считает, что таблетки и вакцины – это химия, которую придумала фармацевтическая промышленность, чтобы зарабатывать деньги.
И хотя внутреннее употребление эфирных масел, если верить социальным сетям, является популярным, главный специалист безопасности химикатов Департамента здоровья Натали Промет говорит, что большая часть этих масел вызывает аллергию, поскольку имеет сложный состав: "Например, проглатывание лавандового масла и его попадание в дыхательные пути, по данным Европейского департамента химикатов, может быть смертельным. Кроме того, оно вызывает раздражение кожи, а при попадании в глаза приводит к сильному раздражению. На коже оно может вызывать аллергическую реакцию".
По словам Промет, та же история со всеми растительными эфирными маслами, поскольку они относятся к тому же классу и могут вызывать аллергию.
"Неумелое использование эфирного масла может нанести вред здоровью и вызвать аллергию. Если аллергия к одному или другому веществу уже возникла, то человек должен всю свою жизнь избегать соприкосновения с ним", - сказала специалист и добавила, что особенно опасно масло для маленьких детей.
В 2014 году американский Департамент продуктов питания и лекарств предупредил dōTERRA о том, что ее представители должны немедленно прекратить нарушение законов и запретить своим продавцам рекламировать эфирное масло, как возможное лекарство от эболы, рака, аутизма и прочего.
Но некоторые продавцы продолжили свою деятельность, заявив, что масла помогают в медикаментозном лечении и как профилактическое средство, и не дали смутить себя отсутствием научных доказательств.
Влияет на нервную систему
Эфирные масла снижают активность нервной системы, что сопровождается опасностью возникновения проблем с дыханием: в случае потери сознания содержимое желудка может попасть в легкие. Эфирные масла особенно опасны для детей, у которых при употреблении масла внутрь могут возникнуть недостаточность в пищеварительном тракте, нехватка кислорода, судороги или кома. Большая часть эфирных масел очень быстро впитывается через пищеварительный тракт или через кожу.
Эфирное масло предназначено для внешнего использования, обычно в качестве освежителя воздуха в помещении.
Нельзя принимать внутрь
Эфирные масла нельзя принимать внутрь. Если эфирное масло предназначено для использования в пище и отвечает всем пищевым требования Европейского союза, то его можно использовать только в качестве ароматизатора или усилителя вкуса. Такие вещества не предназначены для еды.
Кроме того, важно придерживаться инструкции по использованию. Ароматизаторы и усилители вкуса предназначены для продажи конечному потребителю, которые продают отдельно, или как часть какого-то продукта, к которым добавлены другие вещества. Их можно продавать только в том случае, если на упаковке есть обозначение "для использования в качестве продукта питания", или "для ограниченного использования в продуктах питания", или есть точное указание на то, как их можно использовать в продуктах питания.